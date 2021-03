Øjner pludselig OL

Roger Federer har blikket rettet mod sin tredje olympiske medalje ved sommerens OL i Tokyo, efter at tennisstjernen missede legene i 2016 på grund af en skade.

Det fortæller han forud for sit længe ventede comeback ved Qatar Open efter 13 måneder på sidelinjen med problemer med knæet.

Ved Qatar Open, der spilles i denne uge, møder han britiske Dan Evans i anden runde, efter at to knæoperationer sluttede hans sæson tidligt sidste år.

Den 39-årige schweizer har ikke spillet en betydende kamp siden Australian Open-semifinalen sidste år, som han tabte til Novak Djokovic.

Alligevel ser han nu frem mod både Wimbledon og OL.

- Det er en del af min plan at deltage ved OL, omend mit største mål er at deltage i alt fra nu og indtil Wimbledon, som er den turnering, der kommer inden OL, siger Federer til BeIN Sports.

- Jeg håber, at jeg er tilbage i form inden da, og at spørgsmålene omkring mit knæ vil stoppe.

- OL er et stort mål for mig. Desværre missede jeg OL i Rio (i 2016, red.) på grund af en skade i mit venstre knæ. Jeg håber, at jeg vender tilbage til OL i Tokyo, siger han.

Roger Federer tabte kampen om en bronzemedalje i single i 2000 i Sydney, men vandt guld i double i Beijing i 2008 sammen med Stan Wawrinka og sølv i single ved legene i London i 2012.

