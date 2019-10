Officielt: Løfter sløret for Carolines fremtid

Caroline Wozniacki kommer også til at spille turneringer i 2020.

Således bekræfter hendes bror, Patrik Wozniacki, at hun i hvert fald stiller til start ved WTA-turneringen i Auckland samt i Australian Open til januar.

- Hvad der så ellers er på programmet, ved jeg ikke, men jeg ved, at hun i hvert fald helt sikkert spiller de her to første turneringer, fortæller Patrik Wozniacki til TV2.

Dermed bekræfter han det, som flere arrangører af store turneringer i den seneste tid har meldt ud. At Wozniacki stiller til start i 2020.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Caroline Wozniackis karriere synger på sidste vers. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Først var det Australian Open, der i begyndelsen af oktober fra officiel side kunne berette, at den danske stjerne var blandt deltagerne i turneringen, som hun vandt i 2018.

Og tirsdag i denne uge kunne direktøren for Kooyong Classic, der figurerer som opvarmning til årets første Grand Slam, fortælle, at Wozniacki også ville være at finde til denne turnering.

Akkurat som Maria Sharapova, der er kendt som en af danskerens store rivaler.

- Kooyang fans har set deres andel af de bedste mandlige spillere. Nu er det tid til se disse to. Derfor byder vi velkommen til to tidligere nummer et på kvindernes verdensrangliste, som begge er massive stjerner i sporten, sagde Peter Johnston ifølge Herald Sun.

Inden disse meldinger havde det ellers fremstået som et åbent spørgsmål, hvorvidt 2019-sæsonen ville blive danskerens sidste på WTA-Touren.

I kølvandet på hendes sidste turnering i år, meddelte Wozniacki-lejren, at man ville gå i tænkeboks med henblik på fremtiden.

Men selv om der er meldt grønt lys til aktivitet i begyndelsen af 2020, lægger Patrik Wozniacki dog ikke skjul på, at karrieren synger på sidste vers for søsterens vedkommende.

- Jeg ved ikke, hvor mange turneringer (hun skal spille, red.), og det tror jeg også stadigvæk, de tænker over.

- Det er rigtig dejligt, at hun vil spille i 2020, men jeg ved også godt, at hun snart gerne vil lægge ketsjeren på hylden, siger Patrik Wozniacki.

