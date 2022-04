Officielt: Wimbledon udelukker alle russiske og hviderussiske spillere

Hverken russiske eller hviderussiske spillere får lov at deltage i grand slam-tennisturneringen Wimbledon.

Det oplyser den traditionsrige turnering på sin hjemmeside onsdag.

Beslutningen er taget som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Det betyder, at verdens øjeblikkelige nummer to på herresiden, russiske Daniil Medvedev, ikke får lov til at stille op i den engelske turnering.

På kvindesiden går det ud over blandt andre verdens nummer fire, Aryna Sabalenka, der er fra Hviderusland.

Wimbledon bliver skudt i gang 27. juni.

Mange internationale sportsforbund har efter Ruslands invasion af Ukraine valgt at udelukke atleter fra både Rusland og Hviderusland.

Tennissporten har dog været mere tilbageholdende. Her har spillerne kunnet fortsætte under neutralt flag.

Wimbledon vælger dog at gå skridtet videre, end forbundene WTA, ATP og ITF hidtil har dikteret.

- Vi anerkender, at det er hårdt for de enkelte spillere, der bliver påvirket, og det er ærgerligt, at de skal lide under det russiske regimes handlinger, siger Ian Hewitt, der er formand for All England Club, arrangøren af Wimbledon.

Han fortæller, at man har overvejet andre løsninger med den britiske regerings vejledninger i baghovedet. Men Wimbledon vil ikke være med til at fremme Ruslands interesser. Derudover er beslutningen taget til fordel for spillere og tilskueres sikkerhed.

- Vi mener ikke, det giver mening at fortsætte på andre måder, siger Ian Hewitt.

Wimbledon åbner for, at der kan blive ændret i beslutningen. Det kræver, at situationen i Ukraine ændrer sig radikalt.

Rusland indledte i slutningen af februar en invasion af Ukraine og har fra starten haft støtte fra Hviderusland.

Den Internationale Olympiske Komité anbefalede derefter at udelukke alle russiske og hviderussiske atleter fra internationale aktiviteter.