OL-guldvinder undersøges for vold mod ekskæreste

Herrernes tennisorganisation, ATP, har indledt en undersøgelse af voldsanklagerne mod den tyske tennisstjerne Alexander Zverev, der vandt OL-guld denne sommer.

Det oplyser nyhedsbureauet AP.

Zverevs ekskæreste Olga Sharypova har ad flere omgange berettet om, at Zverev slog hende i forbindelse med tennisturneringer i ATP-regi i efteråret 2019.

Det skete ifølge kæresten på parrets hotelværelse. Ifølge hende var der både tale om fysisk og følelsesmæssigt misbrug.

Zverev har flere gange afvist påstandene, og op til US Open i slutningen af august sagde han, at han ikke længere ønskede at svare på spørgsmål om emnet, og at han havde konsulteret sine advokater.

Nu har ATP igangsat en undersøgelse af påstået vold i forbindelse med Shanghai Masters i 2019.

I en erklæring understreger ATP, at organisationen fordømmer enhver form for vold og misbrug, og at man derfor vil undersøge påstandene.

- Beskyldningerne mod Alexander Zverev skal tages alvorligt, og vi har en forpligtelse til at følge op på dem, siger ATP's administrerende direktør, Massimo Calvelli.

- Vi håber, at vores undersøgelser vil gøre os i stand til at opklare, hvad der er sket, så vi kan drage de rigtige konklusioner, fortsætter han.

Alexander Zverev stiller i denne uge til start i Indian Wells-turneringen, der af mange anses for at være den største turnering ud over de fire grand slam-turneringer.

Den 24-årige Zverev rangerer som nummer fire på verdensranglisten.