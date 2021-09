Olympiske mestre drøner i kvartfinalen i US Open

Kvartfinalerne i tennisturneringen US Open får deltagelse af den olympiske mester i både dame- og herresingle.

Hos damerne fortsatte schweizeren Belinda Bencic takterne fra tidligere i turneringen og vandt uden at afgive sæt.

Bencic var ellers på en besværlig mission mod Iga Swiatek fra Polen, der gik ind til den amerikanske grandslamturnering som syvendeseedet.

Swiatek burde også have vundet første sæt. Først missede hun en sætbold ved stillingen 6-5. Og kort efter kiksede hun yderligere tre muligheder for at tage sættet i den efterfølgende tiebreak, som Bencic i stedet vandt med 14-12.

I andet sæt var et enkelt servegennembrud nok for schweizeren, som holdt sin egen serv og vandt sættet 6-3.

I herresingle gjorde fjerdeseedede Alexander Zverev det af med den talentfulde italiener Jannik Sinner.

6-4, 6-4, 7-6 lød sejrscifrene i en kamp, hvor tyskeren var ved at komme i problemer i tredje sæt, men afværgede hele fem sætbolde.

- Sådan har de seneste måneder været for mig. Spillere med selvtillid ved, hvad man skal gøre i den slags situationer. Jeg er glad for at gå videre uden at tabe sæt, siger Zverev ifølge nyhedsbureauet AFP.

Alexander Zverev er nu oppe på 15 sejre i træk. Han tabte senest for to måneder siden, da han blev sendt ud i fjerde runde af Wimbledon af canadieren Félix Auger-Aliassime.