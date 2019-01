Om lidt er verdens bedste Holger en grand slambert: Det er vildt!

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Så skal han til det, verdens bedste 15-årige tennisspiller, Holger Rune fra Danmark. Ventetiden er forbi. Søndag får han sin grand slam-debut mod schweiziske Dominic Stephan Stricker, og det er noget af en underdrivelse at sige, at han glæder sig.

- Jeg glæder mig sindssygt til at starte i morgen. Jeg er virkelig spændt, og man skal jo passe på, at det ikke tager overhånd, så jeg bliver anspændt. Men jeg synes, jeg har fundet et meget godt spændingsniveau, siger han efter sin træning lørdag formiddag på det mere ydmyge træningsanlæg ved Albert Park.

Dagen før har han været inde i vrimlen på det store Melbourne Park.

- Det er et helt vildt anlæg. Jeg så en masse topspillere både spille og træne. Jeg synes, det er sjovt, for når man ser dem på tv, så ser de ærlig talt bedre ud.

- Der er selvfølgelig lang vej, men jeg kan godt se mig selv stå derinde en dag. Jeg bliver i alt fald ikke skræmt af det, lyder det med det drengede smil.

Holger Rune kan sagtens se sig selv stå inde på de store baner en dag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ude på banen har hele to medrejsende trænere herset med ham. Lars Christensen som hovedtræner og Kenneth Carlsen som slagmakker. Og veteranen glæder sig over, hvad han har set fra både Holger og Clara Tauson den seneste uge.

- Der er jo lidt forskel, for Clara spillet grand slams før. For Holger er det klart, at der op til den første slam kommer lidt ekstra nerver og spænding på. Alt skal være perfekt. Men jeg synes, at dagens træning blev god, roser han.

- Det handler om at gå ind til den som en hvilken som helst anden turnering. Der er mange spillere, journalister og agenter på et kæmpe anlæg. Det her er bare en tand større end noget, han har prøvet før.

Holger Rune er vant til at pakke rejsetasken men Australien er hans hidtil længste rejse. Foto: Tariq Mikkel Khan

Begge spillere var med i opvarmningsturneringen i Traralgon. Clara vandt, mens Holger tabte i første runde. Han kom til gengæld stærkt igen i ’trøstturneringen’ og vandt en række kampe, blandt andet i tre sæt over schweizeren.

- Det var rigtigt godt for Holger, at man har en sådan opsamlingsturnering, for han var kamprusten i starten. Men han blev bedre kamp for kamp, så det var meget positivt.

- Det ser meget godt ud for Holger, for han spillede ikke godt mod schweizeren men slog ham alligevel. Det er stærkt.

- Det handler om, hvorvidt han kan spille sit eget spil, for spiller han og Clara godt, skal de andre spille virkelig godt for at slå dem. De er pisse gode for at sige det lige ud. Men de skal altså være klar.

- Selvfølgelig handler det om, hvorvidt de har en god for- eller baghånd, men hvis Holger spiller godt, så har han en rigtig god chance for at slå sin første modstander. Han kan faktisk slå dem alle men også tabe til mange.

- Men han er her jo også for at lære, siger Kenneth Carlsen

Journalist så tydelige tegn: Caroline kæmpede med sin sygdom

Caroline betaler voldsom pris: Rasler ned efter drama