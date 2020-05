Omsætning på 1,7 milliarder: Manden skovler penge ind

NBA-karrieren er forbi for David Lee, men han kommer ikke til at mangle noget, for pengene ruller stadig ind

Caroline Wozniacki og manden David Lee har egentlig penge nok, men de to pensionerede sportstjerner vil gerne have udfordringer, selv efter deres første karriere er forbi.

Således beretter David Lee i et dobbeltinterview med sin danske frue, at det går rigtig godt for at hans firma, som han har sammen med sin svoger og onkel.

Genforsikringsfirmaet Top Sail Reinsurance Company, som han har været med til at stifte, skovler nemlig penge ind. I år regner de med en omsætning på 1,7 milliarder danske kroner, fortæller han.

Selskabet har hjemme i Cayman Islands, men på hjemmesiden fortæller de, at de betaler skat i USA.

- Lige nu fokuserer jeg al min forretningsmæssige energi i det foretagende. Vi regner med en omsætning på 250 mio. dollars i år, så vi har fået en god start. Jeg har været heldig nok at kunne arbejde med det fra distancen gennem de sidste år, men nu har vi mere tid, så jeg glæder mig til også at få nye hobbyer, når nu vi ikke skal rejse så meget, siger han til Haute Living.

David Lee har gennem NBA-karrieren tjent over 90 millioner dollars i løn hos sine klubber. Det svarer til 612 millioner danske kroner.

Livet som NBA-spiller foregår i den grad på farten, da der skal afvikles mange kampe på kort tid, og Caroline Wozniackis rejsefrekvens har ligeledes været høj.

Wozniacki medvirkede for nylig i en programserie, hvor familien tog på eventyr. Hun kunne sagtens forestille sig at lave mere tv. Foto: Per Arnesen/Discovery Networks Danmark

Nu har de langt mere tid, men de vil gerne bruge lidt tid på at være to, før de udvider familien, fortæller Wozniacki i interviewet.

Hun har har også stadig gang i flere projekter.

Hendes sponsoraftaler hos Adidas og Rolex er fortsat, selvom hun instillede karrieren, og så er hun selv ved at iværksætte en kampagne, der skal sætte fokus på gigtsygdommen, som hun lever med.

- Jeg er meget begejstret for det, for det ligger mit hjerte meget nær, siger hun.

Du kan i øvrigt læse meget mere om, hvordan Caroline Wozniacki blev den store stjerne, hun endte med at blive lige her (+).

Se også: Deler utallige nøgenbilleder: Derfor gør de det

Se også: Wrestling-stjerne skyllet død i land

Skandale med topløse cheerleaders

Gyldne episoder udeladt i Netflix-hit