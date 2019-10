Ondt blod: - Sig det til mit ansigt!

Der kan efterhånden skrives tykke bøger om Nick Kyrgios eskapader.

Denne gang er det Norges bedste tennisspiller, der må stå model til australierens temmelig direkte facon.

Det er dog ikke helt uden grund, at Nick Kyrgios er gået til angreb på 20-årige Casper Ruud på Twitter. Ruud startede således selv fejden ved at kalde Nick Kyrgios for et røvhul - eller drittsekk, som de siger på norsk - i podcasten 'Smash' for en måned siden.

Om Nick Kyrgios ligefrem hører norsk podcast, er nok tvivlsomt, men Casper Ruuds sviner må på den ene eller anden måde være noget frem til modtageren.

I hvert fald kvitterede Kyrgios på Twitter, hvor Casper Ruud, der er nummer 63 i verden, får en ordentlig tur i den australske vridemaskine.

Artiklen fortsætter under tweetet..

But again, I also understand why you have to keep my name in your mouth, because people dont even realise that you play tennis goodluck in Milan champ x — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) October 24, 2019

- Hey Casper Ruud, næste gang du har noget at sige, vil jeg sætte pris på, at du siger det til mit ansigt. Jeg er sikker på, at du ikke vil snakke så meget efter det. Indtil da vil jeg fortsætte med at foretrække at se maling tørre frem for at se dig spille tennis. Kedeligt af helvede til, lyder det i første omgang, inden Kyrgios følger op med endnu et tweet.

- Men igen, jeg forstår godt, at du må bruge mit navn i din mund, for folk ved ikke engang, at du spiller tennis. Held og lykke i Milano, champ, lyder beskeden til Casper Ruud med henvisning til en turnering i Milano for de bedste spillere under 21 år.

Artiklen fortsætter under billedet..

Casper Ruud har en anstrengt forhold til Nick Kyrgios. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

De to tennisspillere har dog også en historik, der er værd at tage med.

I maj mødtes de to ved en ATP-turnering på grus i Rom, hvor Kyrgios blev diskvalificeret i tredje sæt efter at have kastet en stol i jorden i raseri.

Det fik Casper Ruud til at opfordre til en lang suspendering af Kyrgios, der også dengang tog til Twitter for at svare sin rival. Nick Kyrgios kritiserede nordmanden for at fejre den noget specielle sejr, der altså kom i hus, fordi verdens nummer 30 ikke kunne opføre sig ordentligt.

Der er mildest talt lagt op til en interessant duel, næste gang de to herrer krydser klinger.

Bad boy kortslutter fuldstændig: Han er en skændsel!

Se også: Liverpool raser mod fans efter penisbanner: - Helt uacceptabelt

Sandheden bag stoppet: Stod foran degradering