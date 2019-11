Opdagede gemte penge: Nu er Becker helt på spanden

De engelske konkursmyndigheder har fundet et millionbeløb, som Boris Becker forsøgte at gemme væk, og nu er hans personlige konkurs blevet forlænget med tolv år

På banen fandt han tit en løsning på sine problemer og kom sejrrigt i mål.

Udenfor banen har det til gengæld knebet gevaldigt for den tyske tennisstjerne Boris Becker, der nu har taget et nyt og dybt skridt videre ned i hullet.

Den personlige konkurs, som han ved en domstol i England blev erklæret forrige år, er nemlig nu forlænget med hele tolv år, skriver Daily Mail.

Det sker, efter at myndighederne har fundet frem til 4,5 millioner pund – godt 40 millioner kroner – som den 51-årige Becker angiveligt har ført udenom den kortlægning af hans formue, der blev opgjort i 2017, hvor han blev erklæret konkurs – eller måske rettere insolvent - i et år. Nu gælder den status frem til oktober 2031.

Den tredobbelte Wimbledon-vinder, som gennem årene har opholdt sig en del i England, blev orienteret om beslutningen for en måned siden.

Ifølge avisen bliver personlige konkurser normalt ophævet efter et år, men på grund af hans bedrag i forhold til boets kreditorer, er den altså nu gjort permanent langt ud i fremtiden.

På banen var Boris Becker en fighter, men nu er han inde i en kamp, der tilsyneladende bliver umulig at vinde. Foto: AP/John Redman/Ritzau Scanpix

Anthony Hannon, der agerer for den pågældende retsinstans, fortæller, at den ramte har pligt til at samarbejde med bobestyreren, og at sanktionen er faldet, fordi det altså ikke er sket.

Det sker til trods for, at Boris Becker har haft god tid til at realisere de salgbare dele af hans aktiver.

Tidligere i år solgte han 82 genstande, blandt andet en del trofæer og medaljer, fra karrieren og fik 5,7 millioner kroner i kassen.

Auktionen var forsinket, fordi Becker i 2018 fandt diplomatisk immunitet via en rolle som sportsambassadør for Den Centralafrikanske Republik.

De nuværende restriktioner betyder, at Becker ikke kan låne mere end 500 pund – cirka 4.300 kroner – nogen steder, uden at oplyse boet om det, ligesom han ikke har lov til at drive virksomhed.

Det er er heller ikke lykkedes den tidligere så velhavende tysker at afhænde sin lystejendom på Mallorca, der har været sat til salg for 78 millioner kroner.

Den indeholder ellers både ridestalde, swimmingpool, fire gæstehuse, en helikopterlandingsplads og en tennisbane, men det hele skulle i dag være i en fremskreden tilstand af forfald.

Se også: Desperat legende sælger ud efter konkurs

Se også: Legende finder sammen med 20 år yngre model

Se også: Sportsstjernernes halloween: - Kan du kende dem?

Se også: Tronskifte nærmer sig: Her er de kommende verdensstjerner