Opgør med barndomsveninden: - Det er altid svært

Holger Rune er ude, Caroline Wozniacki er videre, og Clara Tauson har ikke spillet endnu ved første runde af US Open. Journalist Carl Emil Nielsen gør status over første dag ved US Open

Når Clara Tauson tirsdag aften tager hul på US Open, står hun i en helt speciel situation.

Over for hende står nemlig veninden Anastasia Potapova, som hun har kendt siden de var 12 år gamle.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

- Vi har det sjovt uden for banen. Det er altid dejligt at have en kendt ansigt omkring sig. Vi nyder bare hinandens selskab. Vi kan ikke nyde det på banen, men jeg er sikker på, at det bliver fint bagefter.

- Vi er gode venner, så det er altid svært. Men vi er konkurrenter først og fremmest, understreger Clara Tauson.

Ikke det samme

Den unge dansker har en håndfuld veninder på WTA-touren, som hun klinger særligt godt med.

Foto: Jonas Olufson

Men det betyder ikke, at de alle sammen er perleveninder.

- Man kan jo nok ikke sammenligne med det, man har derhjemme som er uden for tennis. Selvfølgelig bruger man hinanden til træning og eventuelt til at spille double på et tidspunkt. Når man ser på hinanden næsten hver turnering, man spiller, ender man jo med at snakke lidt sammen engang i mellem, siger hun.

Leder efter niveauet

Clara Tauson har ikke haft den mest succesfulde hardcourt-sæson.

Hun viste gode takter i Cleveland ugen før US Open, men måtte allerede i anden runde trække sig med sygdom.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have spillet flere kampe i de turneringer, jeg har været med i. Efter Wimbledon har der været lidt skavanker hist og her, og jeg har ikke ramt mit niveau på hard court endnu, som jeg gerne ville. Det håber jeg, jeg rammer nu. Men der er et langt år tilbage, og der er ingen stress.

- Jeg er vant til at vinde tenniskampe, og det er det, jeg gerne vil hele tiden. Men jeg må også bare erkende, at der er nogle rigtig dygtige tennisspillere alle steder i alle turneringer, siger Clara Tauson

Clara Tausons kamp mod Anastasia Potapova går i gang omkring klokken 23.00 dansk tid tirsdag aften.