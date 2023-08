Opmuntrer Holger: Har skrevet med ham

Holger Rune er ude, Caroline Wozniacki er videre, og Clara Tauson har ikke spillet endnu ved første runde af US Open. Journalist Carl Emil Nielsen gør status over første dag ved US Open

Der var nok ikke mange, der havde regnet med det på forhånd.

Men tirsdag eftermiddag stod det klart, at Holger Rune, verdens fjerde bedste tennisspiller, havde forladt US Open allerede efter første runde.

Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki kunne ikke se Holger Runes kamp, men fulgte med på livescore. Og selvom nederlaget kom som en overraskelse, tilskriver hun det ikke den store betydning.

- Det er tennis. Det går frem og tilbage og op og ned. Holger kommer helt sikkert til at lære af den her kamp. Jeg ved ikke, hvordan hans krop har det, og hvordan han har det. Men han er så ung, og han kommer stærkt tilbage. Det er jeg ikke i tvivl om.

- Jeg har skrevet lidt med Holger. Han træner så hårdt, og han vil det så gerne. Så han skal nok komme helt til toppen igen. Det her gør ham kun stærkere, lyder de opmuntrende ord fra Caroline Wozniacki.

- Det er ikke nemt

Chokexiten har affødt masser af kritik af Holger Runes præstation. Både under US Open og i hardcourt-sæsonen generelt, hvor danskeren ikke har vundet en eneste kamp.

Men den kritik giver Wozniacki ikke meget for.

- Det er altid nemt udefra at sige, at man skal vinde hver kamp, når man er så højt rangeret. Men det er ikke nemt. Jeg er sikker på, at vi ser Holger vinde en grand slam eller flere. Det er kun et spørgsmål om tid, siger hun, inden hun kommer med en konkret forudsigelse.

- Jeg tror, han vinder en turnering inden slutningen af året. Han er ung. Der er masser af tid, lyder det fra tenniskollegaen.

Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki startede selv US Open ud med en sejr over russeren Tatiana Prozorova i to sæt med cifrene 6-3 og 6-2 tirsdag morgen.

Dermed er hun videre til anden runde i turneringen, hvor verdens nummer 11, Petra Kvitova, venter.

Den kamp bliver spillet onsdag på et endnu ukendt tidspunkt.