Opsigtsvækkende tæsk til Djokovic

Italieneren Lorenzo Sonego leverede et opsigtsvækkende resultat fredag aften.

Her slog tennisspilleren, der er med i ATP-turneringen i Wien som en såkaldt 'lucky loser', den serbiske stjerne Novak Djokovic med cifrene 6-2, 6-1.

Det var blot tredje gang i 2020, at 33-årige Djokovic tabte en tenniskamp, men trods det klare nederlag er han tilfreds med udbyttet i Wien.

Djokovics to sejre op til kvartfinalenederlaget sikrer nemlig serberen en førsteplads på verdensranglisten ved årets udgang.

I teorien kan Rafael Nadal stadig nå den hæder, men det kræver, at spanieren stiller op i ATP-turneringen i bulgarske Sofia på et wildcard, og Nadal har sagt, at det ikke er inde i planerne.

- Det påvirkede mig, at jeg havde sikret førstepladsen i slutningen af året, siger Djokovic på et pressemøde efter nederlaget.

- Jeg har opnået, hvad jeg kom efter. At forblive nummer et. Og jeg har det fint med dagens (fredagens, red.) resultat.

- Jeg er sund og rask, og jeg glæder mig til at slutte godt af i London (i sæsonfinalen, red.), siger Djokovic.

Djokovic, der tidligere i oktober tabte finalen i French Open til Nadal, slog landsmanden Filip Krajinović i første runde i Østrigs hovedstad. Dernæst blev kroatiske Borna Ćorić besejret, før Djokovic tabte i kvartfinalen.

Ved at slutte 2020 på verdensranglistens førsteplads vil han tangere Pete Sampras' rekord. Amerikaneren sluttede seks gange et tennisår som verdens nummer et.

For at vinde sæsonfinalen skal Djokovic dog vise andre takter end i fredagens nederlag. Kun én gang tidligere i serberens karriere er han gået fra banen efter blot at have vundet tre partier.

Det skete i 2005, hvor russiske Marat Safin besejrede ham i tre sæt i Australian Open.

- Han fejede mig bare banen. Så simpelt er det, siger Djokovic til atptour.com.

- Han var bedre i alle aspekter af kampen. Det var en ret dårlig kamp fra min side, men en fantastisk kamp fra ham.

