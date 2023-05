Optur: Holger Rune klar til kæmpe kvartfinale

Det holdt hårdt, men den danske tennisstjerne Holger er klar til kvartfinalen i Rom.

Det står klart, efter at den 20-årige dansker måtte slide for sejren i ottendedelsfinalen. Holger Rune vandt 6-4, 5-7, 6-4 over den australske kvalifikationsspiller Alexei Popyrin efter tre timer på det røde grus.

I kvartfinalen venter der nu et møde med verdensetteren Novak Djokovic.

Holger Rune var storfavorit i karrierens første møde med Popyrin, men selv om danskeren virkede mere bevægelig og benyttede et større slagrepertoire, var opgøret tæt.

Så snart duellerne blev lange, faldt de oftest ud til Runes fordel, mens langlemmede Popyrin tog de fleste af sine point efter vellykkede server eller vinderslag.

En halv time inde i kampen måtte Popyrin gå en tur i omklædningsrummet. Australieren var tydeligt besværet, men efter en kort pause meldte han sig klar til at spille videre og ydede modstand på samme niveau som tidligere i kampen.

Danskeren afgav ikke en eneste breakbold i første sæt, og så var hans servegennembrud til 2-1 tidligt i sættet afgørende.

I andet sæt var Rune den første til at være i serveproblemer. Han afværgede dog et servegennembrud i første omgang.

Rune fik tre muligheder for at bryde sig på 5-4, men missede dem alle. Det blev kostbart, for kort efter høvlede Rune bolden langt ud af banen på australierens anden sætbold.

I det afgørende tredje sæt var det så danskerens tur til hurtigt at blive tilset af en fysioterapeut, men Rune kunne fortsætte uden at være besværet.

Trætheden var begyndt at melde sig hos begge spillere, og det vilkår håndterede danskeren bedst. Rune fik brudt til 3-2, men der skulle hele fem matchbolde til, før Rune fik lukket kampen.

Internazionali d'Italia rangerer som en af sæsonens største turneringer og rangerer i laget lige under de fire grand slam-turneringer.