Optur: Holger sikrer sig millionbeløb

Allerede inden mandagens opgør mod græske Stefanos Tsitsipas har Holger Rune sikret sig en betragtelig præmiesum - og et spring på verdensranglisten

Der er ingen tvivl om, at den danske tennisspiller Holger Rune ikke stiller sig tilfreds med at ryge ud i fjerde runde af French Open.

Også selvom der ingen skam ville være i at tabe til nummer fire i verden. Sådan er han indrettet.

Men allerede inden han mandag eftermiddag træder ind på det røde grus i Paris, er der god grund til have et smil på læben for den danske teenager.

Pengene er nemlig særdeles gode i tennis og ikke mindst ved grand slam-turneringer, og derfor er en plads i fjerde runde også noget, der kan mærkes.

Foto: MARTIN DIVISEK/Ritzau Scanpix

Holger Rune har således allerede nu sikret sig hele 220.000 euro svarende til lige over 1,6 millioner danske kroner i præmiepenge. Et beløb, der kan stige til 2,8 millioner, hvis han mandag skulle formå at skabe overraskelsen mod træningsmakkeren Stefanos Tsitsipas og dermed nå kvartfinalen.

Til forskel havde der blot været 461.000 kroner at hente, hvis han var røget ud i 1. runde til canadiske Denis Shapovalov, som mange måske på forhånd havde spået.

Pengene bliver også betragteligt større, hvis Rune formår at skabe sensationen og når endnu længere i turneringen.

Holger Rune har i sin korte karriere allerede vundet præmiepenge for lige knap 5 millioner kroner, men det beløb vil altså inden længe tage et gevaldigt nøk opad.

Og det er naturligvis ikke de eneste summer, der tikker ind på det danske stjerneskuds konto.

Ekstra Bladet kunne tilbage i april fortælle, hvordan den 19-årige komet i år har indgået to nye sponsoraftaler med henholdsvis sportsgiganten Nike og ketchermærket Babolat - aftaler, der hver især sikrer danskeren et tocifret millionbeløb og dermed mindst 20 millioner kroner i alt.

Dertil kommer de øvrige sponsorater, han har med blandt andre State Drinks, Humanostics og Shamballa.

Stormer fremad

Det er ikke mere end et par uger siden, at Holger Rune skrev dansk tennishistorie, da han rykkede op som nummer 40 i verden og blev den bedst placerede mandlige tennisspiller nogensinde.

Og den rekord kommer han inden længe til at forbedre yderligere.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL/Ritzau Scanpix

Med sine imponerende sejre ved French Open, hvor han endnu ikke har afgivet et eneste sæt, står han nemlig til at rykke ni pladser frem på verdensranglisten.

Det betyder, at han vil være placeret som nummer 31 i verden. Skulle det blive til en overraskende sejr i fjerde runde, kan han se frem til at tage et endnu større spring.

Netop spring har der været særdeles mange af for Holger Rune, der bare er stormet frem på verdensranglisten, siden han i 2020 blev professionel. Går vi eksempelvis præcis et år tilbage, lå han placeret som nummer 291 - et spring på 251 pladser.

Men inden den unge dansker kan se frem til flere penge og en endnu bedre rangering, venter der ham en ualmindelig hård opgave, når han mandag eftermiddag møder verdensranglistens nummer fire, Stefanos Tsitsipas fra Grækenland.

Opgøret på Court Philippe-Chatrier er sat til at starte omkring klokken 13.30. Du kan følge kampen om en plads i kvartfinalen af French Open live lige her på eb.dk.

