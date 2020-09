Ordner chilensk Lama: Holger Rune i stor succes

Den 17-årige tennisspiller Holger Rune skåner ikke sig selv for tid på banen ved ITF-turneringen i schweiziske Klosters. Men han har succes på det røde grus.

Lørdag spillede den unge dansker sig i finalen med en sejr på 6-2, 3-6 og 6-1 over den ti år ældre chilener Gonzalo Lama, der rangerer som nummer 888 på verdensranglisten.

Rune selv er nummer 725 og var derfor svag favorit på papiret.

Favoritværdigheden levede han op til med undtagelse af et lidt ujævnt andet sæt fra danskerens side. I de to øvrige var han bedste mand på banen.

Holger Rune har fået rigeligt med kamptid ved turneringen, hvor han i samtlige sine fire kampe har måttet tage alle tre sæt i brug for at sikre sig avancement.

I finalen kan danskeren iklæde sig rollen som undertippet. På den anden side af nettet står hollænderen Jesper De Jong, som er nummer 368 i verden.

20-årige De Jong måtte også ud i tre sæt lørdag for at booke en plads i finalen. Det skete med en sejr på 6-4, 4-6, 6-2 over sin fem år ældre landsmand Jelle Sels, der er nummer 366 i verden.

Finalen spilles søndag klokken 11.