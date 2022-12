Orker ikke diskussionen: - Jeg hader den

Debatten er populær, uanset om man taler fodbold, håndbold eller tennis, men Holger Rune orker det ikke.

- Jeg hader GOAT-diskussionen, siger han i et interview med britiske Express.

GOAT står for Greatest Of All Time, altså den bedste nogensinde. I fodboldverdenen fik Messi for nylig (nogenlunde) lukket debatten, men i spillet med den lille gule kan folk stadig ikke enes om Federer, Nadal eller Djokovic.

- Jeg tænker intet om det for at være ærlig, siger Holger Rune og uddyber.

- For hvem vandt flest titler, hvem vandt flest grand slams, hvem var nummer et i længst tid? Jeg mener, at alle de her fyre er fantastiske. De har opnået noget, som er historieskrivning. Det presser også den yngre generation i forhold til, hvad der er muligt.

Holger Rune får en krammer af Novak Djokovic efter sejren i Paris Masters. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Rafael Nadal står noteret for 22 grand slams, som ofte er den valuta, man stoler på i tennis, mens Novak Djokovic og Roger Federer må 'nøjes' med henholdsvis 21 og 20.

Holger Rune kan passende gå på jagt i 2023, hvor der allerede i januar venter et af sæsonens store højdepunkter. Australian Open indledes mandag 16. januar, og her er danskeren naturligvis selvskrevet efter et formidabelt 2022, hvor han slutter som nummer 11 i verden.

Højdepunktet kom i starten af november, da 19-årige Rune slog selveste Novak Djokovic i finalen i Paris Masters.

