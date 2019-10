Osaka afslører: Slog Wozniacki på to timers søvn

På blot to timers søvn formåede Naomi Osaka at slå Caroline Wozniacki i WTA-turneringen China Open.

Det fortæller den 21-årige japanske tennisspiller efter lørdagens semifinalesejr på 6-4, 6-2 over Wozniacki, som var forsvarende mester i turneringen.

- Jeg gik i seng klokken fire, og jeg vågnede klokken seks, så det var solide to timer. Jeg kan ikke rigtigt sove efter mine kampe, siger Osaka ifølge AFP.

Osaka havde under 24 timer før kampen mod Wozniacki slået canadieren Bianca Andreescu med 5-7, 6-3, 6-4 i en dramatisk kvartfinale.

- Jeg føler, at adrenalinen er højere oppe under de hårde kampe, så det gør det endnu sværere at sove, siger Osaka om kampen mod Andreescu.

Foto: Leo Ramirez/AFP/Ritzau Scanpix

- Det har bestemt været sindssygt med de sovetider, siger hun.

Osaka viste dog ingen tegn på træthed, da hun slog Wozniacki i to sæt på 84 minutter. I løbet af kampen afværgede hun tilmed samtlige syv danske breakbolde.

- Jeg spiller mest på instinktet. Jeg tænkte egentlig ikke så meget på, at hun var forsvarende mester. Jeg tænkte bare på, at hun har slået mig de seneste par gange.

- Selv når vi træner, så slår hun mig. Jeg forsøgte at lade være med at sætte for meget pres på mig selv, siger Osaka til WTA's hjemmeside.

I finalen i Beijing skal Osaka møde australske Ashleigh Barty, der er verdensetter.

