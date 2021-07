Osaka melder sig klar til OL og pressemøder

Naomi Osaka melder sig klar til OL, hvor hun agter at stille op til pressemøder.

Det skriver hun ifølge nyhedsbureauet AFP til tv-stationen NHK.

- Jeg forbereder mig langsomt, så jeg kan være på toppen ved OL, skriver den 23-årige tennisspiller, der ligger nummer to på verdensranglisten.

Hun tilføjer, at hun vil være til rådighed på de obligatoriske pressemøder, selv om hun fortsat vil passe på sit mentale helbred.

Den japanske tennisspiller har ikke været i kamp siden French Open i juni. Efter at have vundet sit opgør i første runde, meldte hun fra til sin kamp i anden runde.

Før grand slam-turneringen havde hun bebudet, at hun ikke ville stille op til pressemøder, og da hun ikke stillede sig til rådighed efter sin sejr i første runde, blev hun straffet.

Arrangørerne gav hende en bøde og en advarsel om, at hun kunne ende med at blive smidt ud af grand slam-turneringen.

Da hun trak sig fra French Open, fortalte hun i et opslag på sociale medier, at hun havde kæmpet med depression, og møder med pressen havde bidraget til, at hun havde angst.

Efter opslaget modtog hun stor støtte fra nuværende og tidligere topspillere.

Når hun stiller op til OL, vil hun være en af favoritterne til at vinde guld.

Topspillerne Simona Halep, Serena Williams og Sofia Kenin har meldt afbud.

OL's åbningsceremoni finder sted 23. juli. Tenniskampene begynder allerede den efterfølgende dag.