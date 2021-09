Overbevisende dansk triumf

Danmarks bedste kvindelige tennisspiller, Clara Tauson, spillede sig mandag sikkert videre til anden runde af WTA 250-turneringen i Luxembourg.

Tauson, der rangerer som nummer 78 på verdensranglisten, slog listens nummer 114, australske Astra Sharma, med cifrene 6-2, 6-2 efter 1 time og 14 minutter på banen.

18-årige Tauson spillede senest for 11 dage siden, da hun tabte i anden runde af US Open til verdensetteren Ashleigh Barty fra Australien.

Artiklen fortsætter under billedet...

Clara Tauson - her ved US Open - vandt sikkert i Luxembourg. Foto: Sarah Stier/Ritzau Scanpix

Mandag udnyttede Tauson, at den australske modstand var af en noget anden kaliber.

Sharma servede sig på 1-0 i kampens indledning, men derfra satte Tauson sig tungt på kampen og vandt de næste fem partier, inden hun servede sættet hjem.

I andet sæt fulgte australieren med til 2-2, men så brød danskeren til 3-2 efter et langt parti, hvor danskeren satte 40-0 over styr, inden den fjerde breakbold i partiet gav afkast.

Derfra var der ingen dikkedarer, og Tauson vandt kampens resterende partier.

Hvis seedningen holder stik, skal Tauson i ottendedelsfinalen i Luxembourg Open møde russeren Ekaterina Alexandrova, der i første runde mandag skal møde wildcardspilleren Stefanie Vögele fra Schweiz.

US Open-finalen blev afgjort i nat dansk tid, og her måtte Novak Djokovic se sine foirhåbninger om at skrive historie gå i vasken.