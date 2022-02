Overlegen Clara Tauson videre

Tennisspilleren Clara Tauson nærmer sig en startplads til næste uges WTA-turnering i Dubai.

Til trods for en placering som nummer 33 på verdensranglisten må den 19-årige dansker igennem kvalifikationen for at få adgang til hovedturneringen.

Lørdag vandt Tauson sin første kamp, da hun slog Anna Bondar fra Ungarn med 6-2, 6-2.

Danskeren fik en skidt start mod Bondar, der rangerer som nummer 84 i verden, da den ungarske modstander lagde ud med at bryde Tausons serv.

Det viste sig dog hurtigt, at Clara Tauson var Bondar klart overlegen, og efter den lille forskrækkelse stormede danskeren mod sejren.

I alt skal Tauson igennem tre kvalifikationskampe for at blive blandt de 32 deltagere i hovedturneringen.

I næste kvalifikationsrunde venter vinderen af et opgør mellem Anna Danilina fra Kasakhstan og Dayana Yastremska fra Ukraine.