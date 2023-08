Overlegen Djokovic knuser spanier i US Open

Novak Djokovic er sikkert videre til tredje runde i årets US Open.

Onsdag havde den 36-årige serber således ingen problemer med at ekspedere verdens nummer 76, spanske Bernabe Zapata Miralles, ud af turneringen.

6-4, 6-1, 6-1 vandt Djokovic på godt to timer, og dermed har han tabt blot 11 partier i sine to første kampe i New York i årets US Open.

- Trods mine 36 år, og jeg er kommet til New York gennem 20 år, har jeg stadig sulten efter at spille min bedste tennis på denne bane.

- Jeg har erfaringen og forståelsen af, hvad det kræver i de vigtige øjeblikke. At dosere energien og fokusere på øjeblikket, siger Djokovic i sit vinderinterview på Arthur Ashe Stadium ifølge atptour.com.

Djokovic er seedet som nummer to efter den forsvarende vinder, Carlos Alcaraz, og levede til fulde op til sin markante favoritværdighed mod Miralles.

Seks gange havde spanieren breakbold, og seks gange afværgede Djokovic tilnærmelserne, mens han omvendt udnyttede seks breakbolde og dermed overlegent styrede kampen.

I tredje runde skal Djokovic op mod sin 28-årige landsmand Laslo Djere, som rangerer som nummer 38 i verden.

Djokovic har vundet deres hidtil eneste indbyrdes opgør.