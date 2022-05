Overraskende gave til Holger Rune

Det kan godt være, at sejren i Holger Runes første ATP-turnering faldt på en skidt måde, efter at den hollandske modstander, Botic van de Zandschulp, måtte trække sig med vejrtrækningsproblemer.

Men den danske komet, der netop er fyldt 19 år, kunne efterfølgende modtage stribevis af hædersbevisning efter den tyske triumf.

Naturligvis sejrspræmien på lidt over 600.000 kroner - og naturligvis den fede BMW i4 M50, som turneringens titelsponsor uddelte til den sejrende.

Men da turneringen bliver afholdt midt i oktoberfestens højborg, så blev turneringens trofæ også serveret med et sæt lederhosen.

Dem takkede Holger Rune for og til stor jubel for publikum på MTTC Iphitos smuttede han lige ud og trak dem på.

Og så kunne han påklædt efter alle kunstens regler for anden gang løfte trofæet og blive hyldet for sin første sejr på ATP-turneringen.

Der kom også en lækker bil med i præmiepakken. En elektrisk BMW I4 M50 med 536 hesterkræfter. Foto: Sven Hoppe/picture-alliance/dpa/AP/Ritzau Scanpix

Ud over et solidt boost til selvtilliden kan Holger Rune se frem til at avancere 25 pladser, så han mandag bliver registreret som verdens 45. bedste tennisspiller. Den næstbedste placering til en mandlig dansker siden ATP-rangeringen blev indført i 1973.

I Dansk Tennis Forbund ser sportschef Jens Anker Andersen med stor optimisme på Holger Runes videre færd i sporten:

- Den sti, Holger er på, er en sti, der peger direkte mod top-10. Og når man først derop, så kan alt ske. Det er den samme sti, han har været på, siden han vandt junior Roland Garros i 2019. Han bliver på den sti, og det er imponerende.

- Hans spil er så sundt forstået på den måde, at det er ekstremt teknisk velfunderet. Der er ingen huller i osten. Han server godt, flugter godt, det hele er text book, siger Jens Anker Andersen i en pressemeddelelse.