Overraskende: Han er bedst betalte sportsmand

Det betaler sig at være rigtig, rigtig god til tennis.

Roger Federer er således den bedst betalte atlet i verden ifølge finansmagasinet Forbes' årlige opgørelse.

Den toppes af schweizeren, der det seneste år ifølge Forbes har indtjent 106,3 millioner dollar før skat, eller hvad der svarer til lidt over 700 millioner kroner.

Federer var sidste år nummer fem og er den første tennisspiller til at toppe listen, siden Forbes begyndte at lave den i 1990.

Roger Federer har haft et økonomisk godt år. Foto: Mike Hutchings/Reuters/Ritzau Scanpix

Langt det meste af tennisstjernens indtjening er gennem sponsorater. Således er 'kun' 6,3 af de 106,3 millioner dollar præmiepenge.

Sidste år var fodboldspilleren Lionel Messi nummer et. Argentineren er i år forvist til tredjepladsen. Cristiano Ronaldo er nummer to, mens Neymar og basketballstjernen LeBron James fuldender top-5.

Årsagen til Federers topposition skal ifølge redaktør på Forbes Kurt Badenhausen findes i coronapandemien.

- Den udløste lønnedgang for fodboldstjernerne Messi og Ronaldo, hvilket førte til at en tennisspiller for første gang nogensinde er verdens højest betalte atlet.

Man skal ned på listens 29.-plads for at finde den første kvinde. Det er tennisspilleren Naomi Osaka, der i år har vippet Serena Williams af pinden som bedst betalte kvindelige atlet.

Japaneren har det seneste år tjent 37,4 millioner dollar eller cirka 250 millioner kroner.

Basketballspillere er med 35 den bedst repræsenterede gruppe af atleter på Forbes' top-100.

