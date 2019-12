Overrasker med ny landstræner

Frederik Løchte Nielsen bliver kaptajn for Davis Cup-holdet.

I en pressemeddelelse skriver Dansk Tennis Forbund, at Løchte afløser Kenneth Carlsen på herrelandsholdet i det kommende opgør mod Puerto Rico i marts og fremover.

Løchte fik debut for Davis Cup-holdet i 2003 og har været med hvert år siden 2005. Han går derfor ind til opgaven med en vis erfaring.

- Tiden er rigtig, og jeg har sagt ja, fordi jeg føler, jeg kan gøre et godt arbejde. Det er en stor ære at være kaptajn for mit land, siger Løchte i meddelelsen.

- Davis Cup har altid været topprioritet for mig og kilde til mest glæde og de bedste tennisminder, så jeg glæder mig til at fortsætte på holdet i en ny rolle og forhåbentlig være med til at skabe nye gode tider for holdet og dansk tennis.

Den nye rolle betyder imidlertid ikke, at Frederik Løchte Nielsen stopper karrieren. På landsholdet bliver han spillende kaptajn, der som udgangspunkt kun er med i double.

36-årige Løchte ser lyst på holdets Davis Cup-fremtid.

Kenneth Carlsen er skuffet over at være vraget. Foto: Anita Graversen

- Det er en fantastisk spændende tid for dansk tennis. Vi har en gruppe af virkelig gode spillere, der er gået igennem det amerikanske college-system, samt de bedste juniorer vi måske nogensinde har haft.

- Jeg tror, vi har en kombination, der på sigt kan spille Davis Cup Finals, og det er vores ambition, siger han.

Kenneth Carlsen har været kaptajn for Danmark siden debuten i marts 2009. Han føler, at holdet er et godt sted ti år senere.

- De seneste år har jeg været i gang med at forny holdet med yngre kræfter. Spillere, jeg både på nuværende tidspunkt og tidligere har været træner for, og som jeg mener, har potentialet til at bringe Davis Cup-holdet helt op i toppen af verdenseliten.

- Jeg havde glædet mig meget til denne rejse. Jeg ønsker det danske Davis Cup-hold alt det bedste og glæder mig til at se dem opfylde deres kæmpe potentiale, siger Kenneth Carlsen.

Tennisforbundet oplyser desuden, at Martin Linnet Killemose er ansat som træner for Davis Cup-holdet.

