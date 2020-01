Overrasket af familien: - Det havde jeg ikke set komme

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Hun er lige landet i Melbourne fra en helikoptertur til De Tolv Apostle på Great Ocean Road.

Til gengæld er Caroline Wozniacki rent mentalt ikke rigtigt landet ovenpå sin følelsesflænsende afsked med sit tennispublikum fredag eftermiddag på Melbourne Arena.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet søndag aften møder hende i den store lobby på hendes luksushotel ved Yarra-flodens bred.

Et lidt uigennemtænkt mødested, skal det vise sig, for den første selfie-jæger er hurtigt fremme hos hende, og indenfor de næste minutter har en snes mennesker med samme ærinde dannet kø.

Flere af dem afleverer søde og velmente budskaber, og de bliver alle venligt ekspederet af den nypensionerede tennisstjerne, som altså langt fra er forhenværende som stjerne.

På samme hotel vågnede Caroline Wozniacki lørdag morgen uden helt at være bevidst om sin nye status.

- Jeg var bare så træt oven på det hele, fortæller hun.

- Og jeg tror ikke, at det helt er gået op for mig endnu. Det er sket så mange ting, at jeg ikke rigtigt har nået at komme det hele igennem.

- Men det var en helt fantastisk afslutning med den måde, de fejrede mig på efter kampen. Jeg kunne ikke have bedt om et bedre forløb.

- Det er sjældent, jeg har set, at de har lavet så stor en ting for en spiller, så det var meget, meget specielt.

Helt særlig var også en varm videohilsen fra sportens tre superstjerner hos herrerne, Novak Djokovic, Roger Federer og Rafael Nadal.

- Nej, det har jeg heller ikke set før, men jeg har et godt forhold til dem alle tre, så jeg tror godt, at de ville give lidt ekstra, siger hun med et smil.

Scenerne fra den stemningsmættede arena har været flittigt delt på mange platforme, men hun har ikke set alt endnu, og det er lidt med forsæt.

- Jeg har set lidt, men jeg har ikke nået det hele. Når der er gået nogle dage, vil jeg sætte mig ned og se det hele igennem og glæde mig.

- Jeg kan godt lide at trække det lidt, så det ikke bare bliver fra alting til ingenting på en gang. Jeg kan godt lide tanken om, at jeg stille og roligt skal gå det igennem.

Det samme gælder de mange hundrede, ja måske tusindvis, af hilsener, der er strømmet ind efter hendes karrierestop ved Australian Open.

- Jeg har slet ikke tal på dem, men jeg har fået rigtigt, rigtigt mange. Dem er jeg heller ikke nået helt igennem, så den næste uge kommer til at gå med at svare folk. Det er strømmet ind på både Instagram og Twitter, på sms og på email.

- Du har ikke været ramt af nogen form for tomhed?

- Nej, det har jeg ikke. Jeg er glad og har det godt, svarer hun med et smil.

Det har hun også været iført under den foreløbige læsning. Og særligt kollegernes fremhævning af hendes menneskelige egenskaber, har varmet.

- Den måde, de andre spillere sagde farvel på, og den måde, hvorpå de virkelig tog sig tid til at sige nogle søde ord og lægge en fin besked, det beviser for mig, at jeg har været ret populær blandt mine medspillere. Det er ret fedt, synes jeg.

- Jeg tror ikke, at der ville være så mange spillere fra både WTA- og ATP-turen, der ville sige nogenlunde det samme, hvis det ikke passede.

Det stærkeste minde fra afskedens stund var dog den tårevædede familiesammenkomst nede på den blå hardcourtbane.

- Det var en meget speciel følelse at få dem ned på banen, så de alle sammen var med mig og kunne gå det hele igennem sammen med mig. Det var lige, som jeg havde ønsket mig, at jeg kunne få lov at slutte det af sammen med dem, siger Caroline Wozniacki, der blandt andet kunne opleve sin storebror helt opløst af bevægelse.

- Ja, jeg havde ikke regnet med, at Patrik ville være så følelsesladet. Men det var bare fint. Det var også fantastisk med min far, der kom og løftede mig op på den måde. Det havde jeg ikke set komme, griner hun.

Næste del af afskedens time kommer til at foregå med showkamp mod Serena Williams i Royal Arena den 18. maj.

- Nu har jeg jo Danmark tilbage, og det bliver også meget følelsesladet, tror jeg.

- Tænk, at jeg kunne få lov at få denne afsked i min sidste rigtige turnering, og at jeg så kan se frem til at få den kamp mod Serena, der er den bedste spiller nogensinde og i alt fald den bedste, jeg har mødt. Og som jo også er min gode veninde.

- Og så at kunne gøre det foran mine bedste venner, min familie og mine danske fans. Det kan ikke blive en bedre måde at slutte af på.

Helt færdig med Melbourne og Australian Open er hun ikke. Der venter endnu en markering, erfarer Ekstra Bladet, for 2018-mesteren.

Men så rejser hun og David Lee også for alvor ud i deres nye tilværelse.

- Vi tager en tur rundt i New Zealand i et stykke tid. Vi vil gerne se det smukke land, når vi nu er hernede. Det glæder jeg mig meget til at opleve, siger Caroline Wozniacki og går tilbage til den familie, hun har delt det hele med.

