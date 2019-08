Overrasket over Sharapovas valg: - Interessant

- Jeg synes, det er interessant, at hun har valgt, at hun gerne vil spille med mig, siger Wozniacki om forestående showkampe med ikke-veninden

NEW YORK (Ekstra Bladet): At forholdet mellem Caroline Wozniacki og Maria Sharapova mildt sagt er anstrengt, er så langt fra nogen hemmelighed i international tennis.

Nu skal de to tennisstjerner stå side om side, smile og skrive autografer, før de som skal forsøge at bringe den helt storsmilende feelgood factor med sig ud på tennisbanen til en række opvisningskampe.

Det sker ved Greenbrier Champions Tennis Classic i West Virginia efter US Open, nærmere bestemt den 13. og 14. september, hvor de to skal mingle både på og udenfor banen.

Det umage show-par er blevet til en konstellation, efter at Wozniacki-veninden Serena Williams har trukket sig fra arrangementet, og det kommer noget bag på Caroline Wozniacki, at Maria Sharapova har valgt at takke ja til at træde ind i netop det arrangement.

- Jeg synes, det er interessant, at hun har valgt, at hun gerne vil spille med mig, for jeg var jo allerede en del af det. Så det vidste hun godt, siger hun med et skævt smil.

Se også: Bortforklaring, bane-krig og barsk tone: Kold luft mellem de to lejre

Udover de to mindre gode veninder vil herrespillerne Jack Sock, Taylor Fritz og Bryan-brødrene, som i mange år var verdens bedste doublepar, deltage i begivenheden, hvor der skal afvikles såvel herre- som mixedoubler.

Den første dag skal Maria Sharapova og Caroline Wozniacki udover fælles autograf-skrivning spille en såkaldt ’clinic’, hvor der kan være kendte og sponsorer med på banen. Begge seancer er for længst udsolgte.

Dagen derpå skal de så mødes i en showkamp.

- Jeg vil bare gå ind og spille og hygge mig så godt som muligt. Jeg vil bare være professionel, siger Caroline Wozniacki.

Maria Sharapova skal i øvrigt ud i et meget hypet opgør i første runde ved US Open, hvor hun mandag aften møder endnu en ikke-veninde i skikkelse af Serena Williams.

Se også: Iskold front: Akavet møde for Caroline

Se også: Caroline i byen med stjerner og supermodel

Se også: Her er Wozniackis modstander