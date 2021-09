Overtroisk far bliver væk fra datterens finale i US Open

Tenniskometen Leylah Fernandez må undvære sin far oppe på tribunen, når canadieren lørdag spiller finale i US Open.

Jorge Fernández bliver væk fra datterens opgør mod briten Emma Raducanu af ren og skær overtro.

- Nej, jeg vil ikke være til stede. Jeg er ekstremt overtroisk, og det er min datter også, siger faren.

Han vil i stedet følge lørdagens finale mellem verdensranglistens nummer 73 og 150 fra sit hjem i Florida. Inden da vil han gennemgå de seneste to ugers rutiner.

- Jeg har brugt den samme shampoo på hendes kampdage, taget de samme jeans på, og jeg tror også de samme strømper og underbukser. Det er taget til et helt nyt niveau, siger han.

Jorge Fernández forklarer, at datteren er helt indforstået med, at faren befinder sig på behørig afstand af New York.

- Hun ved, at jeg støtter hende. Jeg er i hendes hjerte, og hun er i mit, forklarer han.

Senest den 19-årige tenniskomet spillede om en titel, sad Jorge Fernández på tribunen. Og det fortrød han bitterligt bagefter.

- Jeg var i Acapulco, da hun spillede finale og tabte. Jeg følte, at det var forkert, at jeg var til stede. Jeg skulle ikke have været der, siger han.

Lørdagens opgør om US Open-titlen spilles klokken 22.00 dansk tid. Det er første gang i tennissportens åbne æra - siden 1968 - at to useedede spillere er nået frem til finalen i en grand slam-turnering.