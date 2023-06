Overvejer at flytte hjem: - Vi elsker Danmark

Caroline Wozniacki har gået med tanker om at flytte hjem til Danmark

Caroline Wozniacki har brugt det meste af sit liv uden for Danmarks grænser.

Men hun og ægtemanden David Lee har overvejet, om familien skal søge nye græsgange i Wozniackis hjemland.

- Tanken har helt sikkert strejfet os. Vi elsker Danmark og synes, det er et fantastisk land.

- Nu skinner solen jo hver dag i Danmark, så det kunne jo ikke blive bedre, siger Caroline Wozniacki, da Ekstra Bladet møder hende i Paris.

Carloline Wozniacki og David Lee overvejer en fremtid i Danmark. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke sikkert, at parret og deres to børn, Olivia og James, skal have bopæl i Danmark lige med det samme.

- Det kunne være et sommerhus eller noget, hvor vi kan opholde os.

- Det handler også bare om at finde det rigtige, nu når man har børn og sådan noget. Det handler om at finde det rigtige sted, og det skal være rigtig god timing for familien, siger Caroline Wozniacki.

Monaco er basen

Familien opholder sig primært i Monaco og David Lees hjemland, USA.

- Vi har rejst lidt rundt, men Monaco har været basen generelt. Men vi har også et godt sted, som vi kan opholde os i USA, og det er i Miami.

Der bliver dog tid til at besøge Danmark af og til.

- Det har været lidt anderledes to år, nu hvor jeg har fået to børn. Men vi prøver i hvert fald at være der lidt.

- Og det er vigtigt for mig at begge børn kan snakke dansk. Så vi vil gerne bruge mere tid i Danmark, det er helt sikkert, siger Caroline Wozniacki.