På hævnmission: - Meget drama sidste år

For et år siden stod Casper Ruud og Holger Rune over for hinanden i kvartfinalen af Roland Garros.

Nu får vi en gentagelse af et af 2022's mest dramatiske opgør, når de to skandinaviske duellanter onsdag står ansigt til ansigt igen onsdag klokken 20.15 på Court Philippe Chatrier.

Foto: Jean-Francois Badias/Ritzau Scanpix

Sidste år var udfaldet til nordmandens fordel, og nu vil Holger Rune have hævn.

Det fortæller han, da han på pressemøde bliver spurgt om, om han er på en hævnmission.

- Ja. Der var åbenlyst meget drama sidste år, men jeg håber, det bliver en smule mindre dramatisk i år, siger Holger Rune.

Ingen sure miner

De fleste husker nok, hvordan Holger Rune under kampen skreg 'forlad!' til sin boks under kampen.

Men også efterspillet blev et stort drama, hvor Holger Rune først beskyldte nordmanden for at have råbt 'JAAAA!' ind i ansigtet på ham i omklædningsrummet, mens Casper Ruud omvendt beskyldte danskeren for at lyve.

Siden er forholdet mellem dem blevet bedre, siger Holger Rune.

- Han er en god spiller. Jeg respekterer ham. Der er ikke noget problem mellem os.

- Forhåbentlig bliver det en kamp uden problemer. Jeg ser bare frem til det, siger Holger Rune.

Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Bliver ikke undervurderet

Tidligere på måneden mødtes de skandinaviske rivaler i Italian Open i Rom, hvor Holger Rune endelig fik skovlen under Casper Ruud.

Men selvom den 20-årige dansker seneste havde overhånden, kommer han ikke til at undervurdere Casper Ruud.

- Sidste år var en virkelig god kamp. Han spillede fantastisk. Han havde en af sine bedste turneringer her sidste år, så det bliver svært.

- Jeg mødte ham i Rom og fik min første sejr over ham. Men det bliver svært, siger Holger Rune.