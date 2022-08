På kant med 'fuld' tilskuer: Nu sagsøges stjernen

Det famøse optrin med en angiveligt beruset tilskuer i Wimbledon-finalen får nu et retsligt efterspil for Nick Kyrgios

Altid kontroversielle Nick Kyrgios nåede på sin egen specielle facon frem til dette års finale i Wimbledon, hvor australieren dog måtte se sig slået af Novak Djokovic.

Men heller ikke i finalen undgik Nick Kyrgios at komme i karambolage. Det gik ud over en kvindelig tilskuer, som ifølge Kyrgios larmede så voldsomt, at det gik ud over hans koncentration.

Tennisstjernen fik kvinden forvist fra stadion, fordi 'hun var tydeligt beruset og havde drukket 700 drinks,' lød det fra Kyrgios til dommeren.

Nu tager kvinden, en 32-årig polsk advokat ved navn Anna Paulus, til genmæle på advokat-manér og trækker Kyrgios i retten for ærekrænkelse.

Nick Kyrgios bliver nu sagsøgt for sin opførsel i Wimbledon-finalen, hvor han kom på kant med en kvindelig tilskuer, som han mente havde fået 700 drinks. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Det skriver flere internationale medier heriblandt Express.

I en udtalelse fra Anna Paulus, udsendt af hendes advokater, lyder det.

Annonce:

- I løbet af Wimbledon-finalen fremsatte Nick Kyrgios en hensynsløs og fuldstændig grundløs påstand mod mig.

- Ikke alene forårsagede dette betydelig skade på dagen, hvilket resulterede i, at jeg midlertidigt blev fjernet fra Centre Court, men hr. Kyrgios' falske påstand blev udsendt til og læst af millioner mennesker rundt om i verden, hvilket forårsagede mig og min familie meget betydelig skade og nød, står det.

Derfor vil Anna Paulus nu have renset sit navn i retten.

Det står ikke klart, hvilket beløb Anna Paulus sagsøger Nick Kyrgios for, men hvis hun vinder sagen, så vil hun donere pengene væk, oplyser hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dyk ned i Ekstra Bladets tennisunivers her:

Holgers millioner: Så rig er han allerede

Dansk magtdemonstration

Trækker sig fra turnering før US Open

Succes på uvant front: Ekspert er overbevist