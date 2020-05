På katastrofe-date

Tennis-spilleren Eugenie Bouchard har bygget på berømmelsen, selvom spillet ikke helt har kunnet matche tidligere tiders succes.

Det skyldes blandt andet en stor tilstedeværelse på de sociale samt konventionelle medier. Hun er ikke bange for at dele ud af de personlige oplevelser, f.eks. fra datingverdenen.

I weekenden gik hun på en virtuel date med komikeren Bob Menery, der til gengæld lovede at donere 4000 dollars (27.000 danske kroner,red.) til velgørenhed. 'Daten' blev vist live via Instagram.

Han fik spurgt en del til hendes kærlighedsliv, og snakken faldt også på de værste stævnemøder, hun havde oplevet.

Ikke så heldigt at rende ind i madforgiftning. Foto: Christopher Katsarov/Ritzau Scanpix

Det var ikke kønt, hvad Bouchard kunne fortælle.

- Jeg var på en date med en fyr. Vi gik på stranden og fik madforgiftning, og han løb på toilettet hver 20. minut.

- Det var en katastrofe. Så slemt.

- Vi prøvede at slappe af på stranden og have det sjovt, men han blev ved med at forsvinde. Om bag buske, på toilettet. Det var skidt.

De skulle have spist middag sammen, men droppede det.

- Jeg tænkte bare: Fedt, kan du bare smide mig af, hvor jeg bor.

Bouchard er sponseret af dating-appen Bumble, og her viser hun, hvordan hun tager sig ud under corona-nedlukningen:

Bouchard fortalte ligeledes under live-seancen med komikeren, at det var svært at finde kærligheden, fordi mange interesserede kun gik efter hende på grund af berømmelsen.

Samtidig fandt hun det svært at finde sammen med nogen, når hun normalt er så meget på farten med WTA-touren.

