På sommerhusjagt i Danmark: - Fantastisk sted at have børn

Ekstra Bladet er på plads i New York, forud for US Open, hvor hele tre danskere deltager. Og en ting står klart, amerikanerne er helt vilde efter Caroline Wozniacki

Montreal, Cincinatti og New York.

Caroline Wozniackis comeback har allerede bragt hende vidt omkring i verden og med udsigt til endnu et år på ATP-touren i 2024, bliver der næppe mange frie stunder til at komme hjem til Danmark.

Caroline Wozniacki drømmer om et sommerhus hjemme i Danmark. Foto: Jonas Olufson

Men alligevel har hun og manden David Lee planer om at investere i et sommerhus i Danmark, hvor de og børnene kan tage hen, når tid er til det.

Det fortæller Caroline Wozniacki, da hun møder den danske presse i forbindelse med forberedelserne til US Open.

- Vi kunne rigtig godt tænke os et sommerhus et sted, hvor der er dejligt. Vi går og kigger lidt, men der er intet stress. Vi har masser af tid, og børnene er stadig så små.

David Lee, Caroline Wozniacki og børnene har til daglig bopæl i Monaco. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

For børnenes skyld

Netop på grund af børnene, toårige Olivia og James på ni måneder, er det vigtigt for Caroline Wozniacki at bruge tid med familien i hendes hjemland.

- Danmark vil selvfølgelig altid være et specielt sted for mig. Det er et fantastisk sted at have børn. Der er mange ting, der er nemt ved at have børn i Danmark. Der er mange parker, og der er mange aktiviteter for børnene. Der er meget fællesskab omkring børn og forældre. Så det er jo et fantastisk sted at vokse op, siger den danske tennisstjerne.

Når familien ikke rejser rundt til tennisturneringer rundt omkring i verden, så har de fast base i Monaco.

Selvom Caroline Wozniacki ikke bruger mange timer i Danmark, fylder landet stadig en stor del hos hende. Foto: Jonas Olufson

Men selvom der ikke bliver brugt mange timer i Danmark, lader hun ikke sine børn glemme, hvor de stammer fra.

- Det vigtigste for mig er, at de får den danske tradition, og at de kan sproget. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig at snakke dansk til Olivia hele tiden. Det er vigtigt for mig, at hun føler, hun ved, hvor hendes mor kommer fra, og hvor hende selv og hendes gener kommer fra. Det er ret vigtigt, understreger Wozniacki.

Taler perfekt dansk

I det hele taget er det vigtigt, at Olivia både kender sine rødder fra Danmark, USA og Polen.

- Mine forældre snakker polsk til hende. Jeg snakker dansk, og David snakker engelsk. Hun forstår alle tre sprog perfekt, og så mikser hun lidt dansk og engelsk. Men nu begynder hun også at snakke lidt polsk. Så det bliver sådan lidt et miks.

- Men hun forstår 100 procent dansk. Og når jeg snakker til hende, så snakker hun normalt dansk tilbage til mig, fortæller tennisdanskeren.

Piotr Wozniacki agerer polsklærer for sine børnebørn, når han ikke har travlt med at træne sin datter på banen. Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki skal i aktion ved US Open mandag, hvor hun møder en endnu ukendt kvalifikationsspiller i første runde af turneringen.

Kampen spilles på den næststørste arena, Louis Armstrong Stadium, omkring klokken 04.00 dansk tid.

Udover Caroline Wozniacki deltager også Holger Rune og Clara Tauson i US Open.

De skal i aktion henholdsvis mandag og tirsdag.