På vej til tops: Sådan overtager Wozniacki førstepladsen straks

Caroline Wozniacki har haft et forrygende 2017, og når hun på årets første dag i 2018 tager hul på årets første WTA-turnering i newzealandske Auckland, så kan turneringen bane vejen til, at hun genvinder førstepladsen på verdensranglisten.

Ekstra Bladet har været i kontakt med WTA-forbundet, og de har sat følgende scenarier op for, hvordan førstepladsen fordeles efter første turneringensuge.

- Hvis Wozniacki skal op på førstepladsen, så skal hun vinde turneringen i Auckland, mens Garbine Muguruza ikke må nå finalen i Brisbane, mens Simona Halep samtidig ikke må nå kvartfinalen i Shenzhen, skriver WTA til Ekstra Bladet.

Caroline Wozniacki kan meget snart ligge nummer et på verdensranglisten igen. Foto: AP

Halep fører i øjeblikket foran Muguruza på andenpladsen og Wozniacki på tredjepladsen, men det er så få point, der skiller dem, at det hele kan vendes på hovedet fra start.

Muguruza skal nå finalen i Brisbane, hvis hun vil overtage førstepladsen. Hvis spanieren vinder turneringen, så skal Halep samtidig vinde i Shenzhen, hvis hun vil bevare førstepladsen. Hvis Muguruza kun når finalen, så skal Halep blot nå semifinalen for at forblive nummer et.

I Auckland er Wozniacki seedet som nummer et, og danskeren slipper for konkurrence fra den tidligere verdensetter Viktoria Azarenka, der mandag meldte fra til sit planlagte comeback. Det ærgrede turneringsledelsen i Auckland, der dog glædede sig over, at man så havde danskeren med.

- Vi har verdens formentlig bedste spiller i øjeblikket, Caroline Wozniacki, med i turneringen. Hendes form i anden halvdel af sæsonen var fantastisk. Hun vandt sæsonfinalen, og det bliver stadig en god turnering, lød det fra turneringsdirektør Karl Budge.

Sidste år var Wozniacki tredjeseedet i Auckland, men tabte allerede i kvartfinalen til tyske Julia Görges i en tresætskamp.

I 2018-udgaven er Caroline Wozniacki altså førsteseedet, mens Görges er med igen, ligesom spillere som Barbara Strycova og Agnieszka Radwanska ventes at komme langt. Senest er også italienske Sara Errani kommet ind i turneringen - den tidligere French Open-vinder har fået et wildcard.

Wozniacki rejste allerede 27. december til New Zealand med sin far for at vænne sig til tidsforskellen.

WOZNIACKI I AUCKLAND

2017: Kvartfinale

2016: Semifinale

2015: Finale

2009: Kvartfinale

SENESTE FEM VINDERE I AUCKLAND

2017: Lauren Davis

2016: Sloane Stephens

2015: Venus Williams

2014: Ana Ivanovic

2013: Agnieszka Radwanska

3 million followers!! Thank you for all of your support!! pic.twitter.com/rt9HcwkgTJ — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) December 21, 2017

