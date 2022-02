Peng Shuai nægter at have beskyldt vicepræsident for overgreb

Den kinesiske tennisspiller Peng Shuai kommer med et opsigtsvækkende udsagn i et interview med den franske avis L'Equipe.

Ifølge hende selv har hun aldrig anklaget nogen for seksuelle overgreb.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Peng Shuai blev ellers i flere uger ikke set offentligt, efter at hun i november på et kinesisk socialt medie kom med netop sådanne beskyldninger.

Ifølge hende havde hun i flere år været offer for seksuelle overgreb fra landets tidligere vicepremierminister Zhang Gaoli.

Opslagene er siden blev slettet, og Peng Shuai nægter nu over for L'Equipe, at hun nogensinde har beskyldt Gaoli for noget.

Hun trak da også i december sine beskyldninger tilbage. Da forklarede hun sig med, at hun var blevet misforstået.

Den forklaring gav kvindernes internationale tennisforbund, WTA, dog ikke meget for.

Organisationen har aflyst alle sine turneringer i Kina i 2022 på grund af sagen og krævet en 'komplet' undersøgelse af Peng Shuais anklager uden indblanding af de kinesiske myndigheder.

Herrernes tennisforbund, ATP, støtter ligeledes en uvildig undersøgelse af Peng Shuais forsvinden, men valgte ikke at droppe de kinesiske turneringer.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) støtter også en uvildig undersøgelse - vel og mærke på foranledning af Peng Shuai selv.

- Hvis hun ønsker en undersøgelse, vil vi selvfølgelig også støtte hende. Men det er hendes beslutning. Det er hendes liv og hendes anklager, sagde IOC-præsident Thomas Bach fredag.

Ifølge Shuai har hun mødtes med Thomas Bach.

- Vi spiste sammen lørdag og havde en god diskussion og en god udveksling, siger Peng Shuai ifølge det franske nyhedsbureau AFP til L'Equipe.