Pengeregn: Så mange millioner skovler Holger ind

Holger Runes succes under Wimbledon har allerede sikret ham flere millioner kroner på kontoen, og beløbet kan blive endnu vildere

Det er ikke, fordi Holger Rune ligefrem mangler penge.

Dem har han allerede masser af i takt med, at han på rekordtid er blevet en af de absolut største stjerner på den internationale tennisscene.

Men den danske stjernes uventede succes under årets Wimbledon sikrer ham nu endnu et stort beløb - og det er ikke småpenge, der er tale om.

Med en plads i kvartfinalen har 20-årige Holger Rune nemlig sørget for 340.000 pund i præmiepenge, svarende til små tre millioner danske kroner.

Det er et beløb, der er nærmest identisk med det, som danskeren sikrede sig i Paris for en måned siden under French Open, hvor kvartfinalen blev endestationen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Carlos Alcaraz og Holger Rune har kendt hinanden, siden de var små og de spillede double sammen på juniorniveau, da de begge var 12 år gamle Carlos Alcaraz og Holger Rune har kendt hinanden, siden de var små og de spillede double sammen på juniorniveau, da de begge var 12 år gamle.

Annonce:

Astronomisk beløb

Men skulle Holger Rune onsdag få skovlen under verdensetteren Carlos Alcaraz i kvartfinalen ved den ikoniske græsturnering i London, stiger beløbet betragteligt.

En plads i semifinalen bliver belønnet med 600.000 pund - 5,2 millioner kroner - mens beløbet stiger til 10,2 millioner kroner, hvis han når frem til finalen i Wimbledon.

Skulle det blive til den ultimative triumf og karrierens første grand slam-titel er der til gengæld hele 20,5 millioner for Holger Rune, der i karrieren har indtjent lidt under 40 millioner kroner i præmiepenge.

I første omgang skal han dog forbi hans jævnaldrende, spanske ven Carlos Alcaraz.

Onsdagens kvartfinaleopgør kan du naturligvis følge live på eb.dk.

Indblik i Holgers kontrakt: Særlig detalje kan gøre ham stenrig