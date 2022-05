Pinlige scener: Stjernen råber ad publikum

Normalt har sportsudøvere tilskuerne imod sig, når de spiller mod en af tilskuernes yndlinge.

Det giver ligesom sig selv.

Men det hører alligevel til sjældenhederne, at tilskuerne vender sig så meget imod dem, som tilfældet var i Rom mandag.

Her blev det buhet og piftet så meget ad Denis Shapovalov, at han endte med at råbe ad dem.

Årsagen var hans uvilje mod kampens dommer og linjedommere, der ikke helt dømte, som han brød sig om i kampen mod Lorenzo Sonego.

Da han hoppede over nettet for at finde det sted, hvor hans bold var landet (og for at understrege, at den havde været inde - og ikke ude, som linjedommeren mente), fik han et strafpoint, fordi det er mod reglerne.

Dommeren så ingenting

Selvfølgelig brokkede han sig derpå over pointstraffen til kampens supervisor, og det fik tilskuerne til at pifte og buhe, mens han som svar vendte sig og råbte ad dem.

Efter kampen, som han i øvrigt endte med at vinde, forklarede han, at der især var én tilskuer, der havde gået ham på nerverne.

- Han ville have mig ud af banen, bare væk derfra, mens han vinkede mig ud. Tydeligvis bare et forsøg på at gå mig på nerverne, sagde canadieren til medierne efterfølgende.

Der var udbrud undervejs fra Shapovalov i kampen mandag. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

- Dommeren skal holde øje med sådan noget, hvis en spiller nævner det. At der ikke skete noget i den her situation, skyldes, at dommeren tilsyneladende ikke så, hvad der skete, sagde Shapovalov.

Det blev der så rettet op på, efter at spiller og dommer fik sig en snak.

- Det er forståeligt nok. Jeg fik indtryk af, at han derefter holdt øje med tilskueren. Det generede mig i hvert fald ikke mere, sagde den 23-årige canadier, der erkendte, at han dog også selv har et stykke arbejde foran sig.

'Bare ikke mod en italiener ...'

- Det er noget, der sker i øjeblikket. Jeg skal bare blive bedre til at håndtere mig selv i sådanne situationer.

- Jeg har spillet i Rom mange gange, og fansene elsker mig her, og jeg elsker dem. Selv efter kampen her var der mange fans, der stod og ventede for at få taget billeder og den slags.

Sonego nappede et enkelt sæt men kunne ikke bruge opbakningen på hjemmebanen til ret meget. Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg nyder sporten og elsker at komme her. Jeg glæder mig til at spille endnu en kamp. Bare ikke mod en italiener ...

Og så et forslag, der måske kan vække genklang i international tennis.

- I NBA er der mange irriterende tilskuere. Derover er de ret strikse med sikkerheden og alting. De sørger for, at tilskuerne ikke går over stregen. Gør de det, bliver de smidt ud.

Denis Shapovalov vandt kampen over Sonego med 7-6, 3-6, 6-3 og møder i 2. runde georgiske Nikoloz Basilashvili. Vinderen af den kamp får sandsynligvis fornøjelsen af Rafael Nadal i ottendedelsfinalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Girospillet: Eksperten overrasker inden første bjergslag

OL-stjerne gik forrest for Putin

Stjerne udelukket efter Aarhus-ballade