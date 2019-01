Piotr chokeret over kampens niveau: Det her giver vinger

- Jeg fik faktisk et chok over at se den anden spille så godt. De viste begge to meget flot niveau, lød det med både lettelse og begejstring

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Piotr Wozniackis ansigt kan sige meget, når Caroline har spillet.

Efter hendes sejr over Alison van Uytvanck hævede han flere gange øjenbrynene for at understrege sine pointer af positiv karakter.

- Jeg fik faktisk et chok over at se den anden spille så godt. De viste begge to meget flot niveau, så det gør mig endnu mere tilfreds over, at Caroline kan vinde den kamp, sagde han med sjælden begejstring i stemmen.

- Stor ros til dem begge. Det var meget højt niveau med tanke på, at det var første runde. Den anden spillede utroligt godt. Det var ikke en af den slags kampe, hvor den ene bare fejler. Det var en virkelig god kamp.

Hvad blev afgørende?

- Det gjorde Carolines koncentration. Der var ingen svinkeærinder. Hun lavede mange, utroligt gode returneringer på en stærk serv fra modstanderen, og det var også en nøgle. Hendes fokus og returneringer blev afgørende.

Artiklen fortsætter under billedet...

Wozniacki fik god modstand mod belgiske Alison Van Uytvanck. Foto: Ritzau Scanpix / Kim Hyung-Hoon.

Han var ikke helt med på en bemærkning om, at man ikke så noget til Carolines maveskade, når hun servede.

- Det er så meget adrenalin i første runde, så du tænker ikke på smerter. Men jeg kunne se, at hun ind i mellem ikke strakte sig så højt til førsteserven. Men på de vigtige tidspunkter gjorde hun det.

Også han var selvsagt nervøs før en åbningskamp i et titelforsvar mod en så atypisk modstander. Men han havde bedt Caroline om ikke at være det.

- Jeg forstår godt, at hun er nervøs før sådan en kamp, men jeg sagde til hende, at hun bare skulle kigge på bolden, for det har hun gjort så godt til træning.

Den hårdt tilkæmpede sejr via godt spil åbner store perspektiver, mente Piotr Wozniacki.

- Den kamp giver hende vinger. Hun er klar til de næste.

Se også: Nadal indleder Australian Open med sikker sejr

Se også: Sharapova uddeler æg i Melbourne

Se også: Caroline erkender: Nerverne spiller da med

Verdens bedste 15-årige: Rundt om stortalentet Holger Rune