Piotr føler sig befriet: Nu skal jeg kun være far

- Caroline har tænkt alt for meget i sine kampe, så jeg vidste at det øjeblik var på vej, sagde Piotr Wozniacki

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Nu kom dagen, og nu føler jeg for første gang i mange år, at jeg er far, lød det fra en lavmælt og eftertænksom Piotr Wozniacki efter hans datters sidste kamp.

- Når vi kommer hjem til hotellet, taler vi ikke mere om tennis. Vi skal ikke analysere noget.

- Det bliver fuldstændigt anderledes. Det er første gang i 22 år.

- Ja, jeg føler en lettelse og befrielse.

Han havde svært ved at redegøre for de mange følelser, der buldrede rundt inde i ham.

- Der kører mange ting rundt på en gang. Jeg er meget glad for, at det tidspunkt er kommet, hvor Caroline har spillet sin sidste bold.

- Selvfølgelig er jeg ikke glad for, at hun har tabt den sidste kamp i dag, men det er umuligt at vinde det hele, og Caroline har tænkt alt for meget i de kampe, hun har spillet. Hun havde for tung en mental bagage med til at spille frit.

Tung bagage på ryggen

- Så jeg har set, at øjeblikket var på vej, sagde han og nikkede lidt frem for sig.

- Lige nu er jeg som far utrolig glad for, at jeg kun skal være far, for det har været et utroligt hårdt arbejde. Det er en hård position både at være far og træner. Men jeg har hjulpet mit barn i alle disse år, og pludselig kom de resultater så.

- Der har været et stort pres fra medier og eksperter og også fra sponsorer.

- Jeg føler, at jeg stadig har en tung bagage på ryggen, og jeg vil gerne fortælle de forældre, der overvejer samme tur, hvad der er af plusser og minusser. Det er en utrolig stressfaktor.

- Men selvfølgelig var der også mange fantastiske situationer, lød det endelig med et smil fra den grand slam-vindende træner, Piotr Wozniacki, der nu bare skal være far.

