Piotr om Carolines sygdom: - Nu skal vi tænke os godt om

Både træning og turneringsdeltagelse skal indrettes efter Carolines leddegigt, men i første omgang er hendes far imponeret over hendes reaktion

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Det gjorde selvsagt ondt på både Piotr Wozniacki og resten af familien, da Caroline fik at vide, at hun har kronisk leddegigt.

- Det var et chok for os alle sammen, da der kom svar på de tests, siger han før afrejsen fra Singapore.

Også som sin datters træner var han spændt på hendes helbredsudvikling, og nu er sygdommen en faktor, som hele tiden vil være med på sidelinjen.

-Det er op til Caroline og lægen at afgøre, hvordan hendes karriere skal forme sig fremover. Hun skal snart over til nogle nye tests i New York.

- Men vi skal i alt fald tænke os godt om, når vi skal lægge hendes program fremover. Det gælder både for hendes træning og deltagelse i turneringer, siger Piotr Wozniacki, som midt i alt det triste også har været stolt af sin datter:

- Jeg har været meget imponeret over at se, hvordan hun har tacklet det. Både træningsmæssigt og spillemæssigt har hun gjort det utroligt flot siden. Især var sejren i Beijing et bevis på, hvor stærk hun stadig er.

Caroline kronisk syg

Sådan er Carolines sygdom: - Fantastisk hun har kæmpet sig gennem det

Se også: Under sig selv en uges ferie: - Jeg kan være stolt af mit år

Caroline om sin stress-kamp: 'Mentalt svært'