Piotr realist: Caroline skal finde humør og kampform

Caroline Wozniacki er efter lægebesøg i New York tilbage på træningsbanen i Indian Wells, hvor hun som oversidder får flere dage til at banke rust af kampketsjeren

Når Caroline Wozniacki som oversidder i første runde lørdag går på banen mod vinderen af opgøret mellem svenske Rebecca Peterson og Ekaterina Alexandrova fra Rusland, vil det være 50 dage siden, hun senest stod i en kampsituation.

Det er en lille evighed i tennis, og det ved Piotr Wozniacki selvfølgelig alt om.

- Vi skal finde humøret igen, og Caroline har heldigvis både vilje og lyst til at spille og træne godt. Men jeg kan ikke tillade mig at forvente resultater lige nu. Jeg er realist og tager en dag ad gangen, siger han efter de første dage på træningsbanen i Indian Wells.

Her spillede hun blandt andet tirsdag et trænings-sæt mod tjekken Barbora Strycova, og der skulle selvsagt gnides lidt rust af under den californiske sol.

- Caroline fik også slået til nogle bolde i New York, men hun mangler helt klart kamptræning og føler endnu ikke, at hun helt kan lave det, hun gerne vil på banen. Timingen er der ikke helt, men hun gjorde det okay og spillede nogle gode partier.

Feeling better and back to work pic.twitter.com/aMshIvWuvU — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 24. februar 2019

Forventer han ikke resultater her og nu, ser han til gengæld tiden arbejde for fremgang.

- Hun skal først spille lørdag, og i denne situation er det en stor fordel. Hver dag hun får på træningsbanen er bare positiv. Siden Australien er det jo først nu, vi kan arbejde ordentligt med nogle ting.

- Hvis hun kan holde sig fri for sygdom, så kan hun stadig løbe og stadig spille tennis. Hun har også sin erfaring, så hun kan godt vinde kampe.

Caroline Wozniacki var i New York for at blive tilset af eksperter i forhold til sin leddegigt, men resultatet af deres undersøgelser foreligger først senere.

- De går meget specifikt og grundigt til værks, forklarer Piotr Wozniacki, der især glæder sig over et andet udkomme af lægebesøget.

- Hun fik endelig noget antibiotika, så hun kunne slippe af med de sidste af alle de ting, hun har døjet med, og som de dårlige WTA-læger havde nægtet at give hende (i Qatar og Dubai, red.) Nu fik hun den medicin, hun havde brug for, efter en lang periode med sygdom.

Caroline Wozniacki deltager for 12. gang i den store turnering, som hun vandt i 2011. Siden har hun været finalist to gange.

Så mange point skal Caroline Wozniacki forsvare i 2019 INDIAN WELLS, 4. runde, 120 point MIAMI, 2R, 10 point ISTANBUL, kvartfinale, 60 point MADRID, 3R, 120 point ROM, 4R, 190 point FRENCH OPEN, 4R, 240 point EASTBOURNE, vinder, 470 point WIMBLEDON, 2R, 70 point MONTREAL, 2R, 1 point CINCINNATI, 2R, 1 point US OPEN, 2R, 70 point TOKYO, 2R, 1 point WUHAN, 3R, 105 point BEIJING, vinder, 1.000 point SÆSONFINALE, gruppespil, 500 point Note: En Top 10-spiller, der er oversidder i første runde, får kun 1 point ved nederlag i anden runde.

Se også: Bekymret for Caroline: Snart kender vi svaret

Se også: Ekspert om Carolines sygdom: Kan intet gøre på dårlige dage

Se også: Stor dansk triumf: Clara Tauson sikrer endnu en titel