Piotr: Så tæt var Caroline på at blive polsk

Piotr Wozniacki kalder han sig selv verdens dårligste træner og verdens bedste far i et interview om Caroline Wozniackis vej til succes

Caroline Wozniacki har i en årrække leveret store resultater på tennisbanen, og efter mange år på toppen kulminerede det i januar, da hun vandt sin første Grand Slam-turnering Australian Open.

I et interview med det polske tennissite tennissquash.pl giver far og træner Piotr Wozniacki et indblik i vejen til succes for den 28-årige tennisstjerne.

- Man kan sige det sådan, at jeg er hendes biologiske far, og så er jeg far til hendes succes. Jeg har været med i hendes karriere fra starten, selvom jeg ikke er uddannet træner. Derfor kan jeg uden at skamme mig sige, at hun i omkring 30 år har haft verdens dårligste træner.

- Jeg er ikke verdens bedste træner, men jeg er verdens bedste far. At hun har opnået så store resultater, som hun har, skyldes mest af alt, at vi altid har været sammen. Familien er min største succes, siger han til sitet.

Fik træner med

Piotr Wozniacki har altid stået bag træningen af sin datter, men undervejs har der også været andre trænere med ombord. Og de får alle kredit for hendes udvikling.

Men det hele startede i familiens skød, understreger han.

- Når vi tog på ferie, var vi altid på tennisbanen. Danskerne, der så på, rystede på hovedet og spurgte os, hvorfor vi ikke solede os i stedet. Men for os var det ren og skær fornøjelse. Vi elsker at være aktive. I sidste ende måtte Caroline dog få en professionel træner, og hvis jeg husker ret, har hun haft syv i alt. Alle har på forskellig vis bidraget til hendes udvikling, lyder det fra far Piotr.

Wozniacki blev tidligere juli slået ud af Wimbledon i første runde, da hun tabte til Ekaterina Makarova. Foto: AP

Polsk disciplin

Gang på gang er det familien, han nævner som den største årsag til Wozniackis udvikling. Men Caroline Wozniacki har arbejdet hårdt for sine resultater, lyder det.

- For mig har familien altid været det vigtigste. Jeg ville aldrig i livet sende hende på et tennisakademi. Jeg synes, det oftest ender med at suge en masse penge ud af forældrene. At vi altid var sammen, og hun altid havde støtte fra os, udviklede hende ikke kun følelsesmæssigt, men også sportsligt.

Foto: Imago/PanoramiC/ All Over Press

- Min datters succes handler i høj grad også om hendes hårde arbejde. Talent er meget, men uden arbejde får du intet ud af det. I Carolines udvikling er det lykkedes at forene to vigtige ting: den skandinaviske mentalitet, hvor meget handler om let at skabe kontakter, og så den polske disciplin, jeg har bidraget med, hvor det handler om at være en direkte person, siger han.

På trods af familiens polske ophav har Danmark altid været det foretrukne valg for Caroline Wozniacki.

Wozniacki vandt ellers i en ung alder det polske mesterskab for hold, men hun valgte i sidste ende at spille for det danske tennislandshold.

- Hun er født i Danmark, og det er der, hun har sine venner. Hun føler sig slet og ret som en dansker, forklarer Piotr Wozniacki om beslutningen.

Wozniacki spiller sin næste turnering i amerikanske Washington, hvor hun deltager i Citi Open. Den turnering starter 28. juli.

Se også: Superstjerne raser over tv-eksperter - så fortryder han

Se også: Kasakhisk kindhest til FCM: De var høje og langsomme

Se også: Kasakhisk kindhest til FCM: De var høje og langsomme