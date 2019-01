Piotr skimter uventet møde for Caroline: Sharapova får problemer

Piotr Wozniacki har stor tro på Rebecca Peterson, der ved en eventuel sejr over Maria Sharapova bliver Carolines næste modstander

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Piotr Wozniacki er langt fra sikker på, at Maria Sharapova bliver Carolines næste modstander i tredje runde på fredag.

- Det kan sagtens blive en svensk duel igen, sagde han efter sin datters sikre sejr over Johanna Larsson.

Russeren møder senere Larssons landsmand, 23-årige Rebecca Peterson, som Caroline mødte i Beijing i oktober.

- Kan Peterson spille på den måde, som hun gjorde mod Caroline i China Open, så kan det godt blive hende. Hun har en meget tung forhånd og serv, så jeg tror godt, hun kan slå Maria, sagde han og nikkede for at understrege, at han mente det alvorligt.

- Petersen kan spille på et godt niveau. Rammer hun det, så skal Sharapova arbejde utroligt meget for at vinde.

- Men det er også lige meget, hvem det bliver, for Caroline skal bare koncentrere sig om sin egen tennis.

- Hun laver ingen dumme fejl, hun løber godt, placerer bolden og tænker fornuftigt over, hvornår hun skal gøre det ene og det andet, sagde Piotr Wozniacki, der kort sagt er vældig godt tilfreds med hendes niveau.

Det var han også efter 6-1, 6-3 over Johanna Larsson.

- Det var en fin dag. Der var et par jævnbyrdige partier på højt niveau, men generelt holder Caroline sit niveau fra den første kamp i turneringen, og hun var meget solid. Hun vandt fortjent.

- Hun servede godt, og selv om hun på et tidspunkt var lidt utilfreds med sine returneringer, så var mange af dem gode.

- Hun gjorde måske lidt for meget ved dem, når hun var på 40-15 i modstanderens parti. Der skal du hellere tænke på din timing.

- Men det var en meget fin kamp af Caroline, understregede han.

Hun slog 19 vindere i kampen mod Larssons 13, mens tallene hed 12-26 i uprovokerede fejl.

