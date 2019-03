Piotr storroser Clara: Nu kan hun slå Top 100-spillere

Clara Tauson har imponeret Piotr Wozniacki, der føler, at hun allerede nu kan udfordre spillere fra Top 100

- Nu skal hun tro på, at hun kan slå alle - også spillere fra Top 100. Det tror jeg på, at hun kan, hvis hun altså selv tror på det. Hun skal respektere dem men ikke frygte dem.

Piotr Wozniacki følger Clara Tausons præstationer tæt, og hendes sejre over en række stærke seniorspillere i Kina i sidste uge har virkelig givet ham tro på, at det 16-årige talent i rekordfart er stærkt på vej mod toppen.

- Jeg er helt sikkert meget positivt overrasket over at se hende slå nogle af de spillere, som jeg selv kender godt, siger han med primær adresse til slovakiske Cepelova og polske Frech, der for nylig har trænet med Caroline.

- Det er gode spillere, der er tæt på Top 100-niveau, så hun har givet sig selv nogle gode svar og taget de første gode skridt mod toppen.

- På den anden side er jeg ikke helt så overrasket, for Clara hentede meget selvtillid, da hun først vandt Australian Open og derpå en seniorturnering i Tunesien.

- Derfor tror jeg også på, at hun kan lave flotte resultater fremover. Hun har et højt niveau, og nu skal der lægges erfaring oven på, siger han.

Clara Tauson i aktion for Danmark under Fed Cup i februar. Foto: Getty Images

Han hæfter sig dog også ved, at der lige nu er mange unge kometer med kurs mod tennishimmelen, og at dagens konkurrencesituation er skærpet i forhold til tidligere.

- Og så står de alle i samme situation efter en flot, første sæson. Året efter skal de pludselig forsvare point og bevise sig selv en gang til, fordi de andre nu er forberedt på, hvem de skal møde, siger Piotr Wozniacki og leverer et par gode råd:

- Nu skal deres eneste fokus være at lave deres eget arbejde. Det er utroligt vigtigt bare at koncentrere sig om sig selv og ikke kigge på nogen andre, som er slået igennem.

- De skal finde deres egen vej og hele tiden være tilfredse med de skridt, de tager, i hendes udvikling.

- Det foregår jo også udenfor banen, hvor der skal opbygges et godt team, findes sponsorer og kigges på de økonomiske aspekter. De må ikke spare de forkerte steder i forhold til træningslejre og turneringer.

Piotr Wozniackis telefon er åben, siger han.

- Vi står til rådighed men jeg føler, at hendes far gør et godt job, lyder det anerkendende om Søren Tauson.

Så mange point skal Caroline Wozniacki forsvare i 2019 MIAMI, 2R, 10 point ISTANBUL, kvartfinale, 60 point MADRID, 3R, 120 point ROM, 4R, 190 point FRENCH OPEN, 4R, 240 point EASTBOURNE, vinder, 470 point WIMBLEDON, 2R, 70 point MONTREAL, 2R, 1 point CINCINNATI, 2R, 1 point US OPEN, 2R, 70 point TOKYO, 2R, 1 point WUHAN, 3R, 105 point BEIJING, vinder, 1.000 point SÆSONFINALE, gruppespil, 500 point Note: En Top 10-spiller, der er oversidder i første runde, får kun 1 point ved nederlag i anden runde.

