Piotr Wozniacki: Jeg var ikke klar

Det er ikke med Piotr Wozniackis gode vilje, at han i disse dage får comeback på den store tennisscene som træner for sin datter, Caroline Wozniacki.

Han har nydt pensionen siden Caroline Wozniackis karrierestop i begyndelsen af 2020 og har ikke savnet WTA-touren.

- Jeg var helt klart ikke klar til at vende tilbage, siger Piotr Wozniacki i et interview med Jyllands-Posten.

Havde reelt intet valg

Han troede først, det var en joke, da Caroline Wozniacki præsenterede ham for sin comeback-plan, men den var god nok, og så havde han reelt intet valg, forklarer han.

- Jeg troede jo, at jeg var gået på pension, men Caroline mener, at det er bedst at have mig som træner, så hvad skulle jeg sige? Jeg skulle da sige ja, for det handler ikke kun om Caroline, men om hele hendes familie - og dermed også om min familie.

- Der er mange gode trænere, men de kender ikke Caroline som jeg, og det er vigtigere end nogensinde, at man kender hele situationen, for hun har leddegigt og er blevet mor, siger Piotr Wozniacki.

Han mener ikke, at det giver mening at få comeback, hvis det ikke er med målet om at spille med om de store trofæer, men han pointerer, at det er meget svært at spå om muligheder efter så lang en pause fra tennis.

- Realiteten er, at Caroline har to børn, en dejlig familie, et dejligt liv, så det er vendt på hovedet i forhold til tidligere, og det skal man også huske, når man diskuterer, om det er muligt eller umuligt for hende at komme helt op i toppen igen.

Vandt første comeback-kamp

Caroline Wozniacki vandt tirsdag aften sin comeback-kamp i første runde af WTA 1000-turneringen i Montreal. Sent onsdag aften dansk tid møder hun i anden runde den forsvarende Wimbledon-mester, Markéta Vondrousová.

I næste uge gælder det en turnering i Cincinnati, før det går løs ved US Open fra 28. august. Wozniacki har fået wildcard til begge turneringer.