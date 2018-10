Piotrs opråb: Lad mig hjælpe Clara

- Jeg vil med et stort smil bruge tid på at lægge en plan og ringe rundt for at hjælpe hende ind i turneringer, siger Piotr Wozniacki

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Han har gennem de seneste 13 år ført sin datter fra juniortennis til tennissportens absolutte top, og Piotr Wozniacki vil hellere end gerne se Clara Tauson træde i Carolines fodspor.

Hans iver for at aktivere sit netværk og hjælpe den 15-årige arvtager ind i seniorernes rækker er i alt fald svær at tage fejl af.

- Jeg siger det meget højt til Clara og hendes far: Kom til os, så kan vi diskutere og lave den rigtige plan for hende, siger han.

- Jeg vil MEGET gerne hjælpe og med et stort smil ringe til forskellige mennesker i mit netværk. Jeg vil hundrede procent bruge tid på det, og det er uden tanke på, at de skal betale mig.

I forvejen er der så småt en dialog mellem Team Tauson og Team Wozniacki via Carolines danske manager, Mikkel Nissen, erfarer Ekstra Bladet.

Foto: AP

Men Piotr Wozniacki vil altså gerne aktiveres, ligesom han meget stærkt opfordrer stortalentet til at prioritere en helt særlig hjælp til det fysiske område.

- Jeg vil ikke blande mig i det tekniske og spillemæssige, men det er meget vigtigt, at Clara så hurtigt som muligt kommer ud på de voksnes tur. Jeg har rigtigt gode kontakter til de turneringer, som har været glade for at have Caroline til at spille.

- Dem kan både jeg og Caroline ringe til, så vi kan hjælpe Clara med wildcards. Det er meget vigtigt, og det er nu. Det skal nemlig enten være, mens vi stadig er på turen, eller kort efter hendes karrierestop. Bagefter bliver det sværere.

- Caroline var selv heldig med at få hjælp til tre wildcards. Hun vandt de to turneringer og var i finalen i den tredje og fik dermed point til at kravle op ad ranglisten og ind i de større turneringer.

- Jeg kan også arrangere, at Clara kommer til store turneringer som hittingpartner, som Caroline var det dengang. Hvis hun får lov at træne mod de næstbedste i top 50-100, kan hun hele tiden måle sit niveau, komme op i tempo og blive hurtigere klar.

Clara og hendes far, Søren, har været på besøg hos Team Wozniacki på Fischer Island sidste år, og siden har Clara på deres opfordring trænet fysisk med boksetræner Poul Duvill. Det skal de endelig blive ved med, opfordrer Piotr Wozniacki.

Clara Tausons har tidligere på året svedt i ringen med Poul Duvill. Foto: Jonas Olufson

- Det er fint nok, at de laver fysisk træning med andre, men de skal primært bruge Poul. Han har hjulpet Caroline utroligt meget og gjort hende til den bedste i verden på det felt.

- Poul er en diamant, skal de forstå. Der er 1.000 gode fysiske trænere, men han er diamanten. Han forstår dansk mentalitet og laver det rigtige job til en tennisspiller. Vi har sammen udviklet det program, der passer til tennis.

Også Caroline håber på Claras fremgang, og hun var begejstret, da hun hørte, at hun forleden vandt den store juniorturnering i Osaka.

- Det er en fed turnering, som jeg selv vandt nogle gange. Det er godt at se, at hun bliver ved med at gøre det så godt, siger hun.

