Plaget Djokovic kæmper sig videre

Verdensetteren Novak Djokovic gjorde mandag lokal tid comeback på ATP-touren med en sejr ovenpå seks måneders coronapause.

Det skete, da litauiske Ricardas Berankis blev slået 7-6, 6-4 i Western & Southern Open i en hård kamp, hvor serberen havde problemer med ondt i nakken.

Skavanken gjorde, at han søndag måtte trække sig fra doublerækken i samme turnering.

Men fans af Djokovic vil glæde sig over, at han melder om fremskridt op til grand slam-turneringen US Open 31. august, hvor han skal forsøge at vinde en 18. grand slam-titel - dog uden den sædvanlige modstand fra Rafael Nadal og Roger Federer, som begge har meldt afbud.

- Det bliver bedre, sagde Djokovic efter sejren.

- Det har varet fire dage. Det er endnu ikke der, hvor jeg gerne ville have, at det var, men det er på vej i den rigtige retning.

Særlig karantæneboble

Turneringen Western & Southern Open spilles ligesom US Open på banerne i Flushing Meadows i New York City. Her er der oprettet en særlig karantæneboble for spillerne op til den kommende grand slam-turnering.

Mens Djokovic leverede som ventet, var der store overraskelser i andre af turneringens kampe.

Således tabte østrigske Dominic Thiem, der ligger nummer tre i verden og inden pausen viste storform, 2-6, 1-6 til Filip Krajinovic, verdens nummer 32.

- Det var simpelthen en forfærdelig kamp af mig, sagde Thiem bagefter.

- Jeg spillede overhovedet ikke godt. Jeg fik ingen rytme.

Imens viste den tidligere verdensetter Andy Murray - som aldrig helt har fundet topniveauet efter en hofteskade, der næsten stoppede hans karriere - gode takter.

Han slog på overraskende vis slog nummer syv i verden, Alexander Zverev, 6-3, 3-6, 7-5.

Serena Williams fik blandt kvinderne kæmpet sig forbi den hollandske kvalifikationsspiller Arantxa Rus med 7-6, 3-6, 7-6.

