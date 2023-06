Pludselig stod hun der: - Har fundet glæden igen

Mellem alle tennisstjernerne på Jean Bouin-anlægget var pludselig et meget genkendeligt ansigt.

Inde på bane 24 stod minsandten selveste Caroline Wozniacki og trænede sammen med sin veninde Agnieszka Radwanska.

- Det er stille roligt. Det er meget hyggeligt at se 'Agga' (Agnieszka Radwanska, red.) igen og spille lidt med hende og træne lidt, siger Wozniacki, da Ekstra Bladet møder hende på træningsanlægget.

Den tidligere Grand Slam-vinder skal nemlig holde formen skarp, når hun i næste uge deltager i Legends-turneringen i Roland Garros.

Derudover skal hun passe sin tjans som tv-ekspert.

- Jeg har valgt at spille, fordi jeg alligevel er her for at lave noget tv. Og så kunne jeg lige så godt spille to kampe. Det er meget hyggeligt at se sine gamle venner, siger Wozniacki.

Glæden ved bolden

Den danske superstjerne så ud til at være i knivskarp form, da hun bevægede sig rundt på gruset.

Og tennisbolden har da heller ikke ligget stille på det seneste.

- Jeg har spillet ret meget på det sidste. Der var et par år, hvor jeg overhovedet ikke spillede noget som helst. Men nu spiller jeg mere og vil gerne lidt i form.

- Jeg føler glæden ved tennis igen, siger Caroline Wozniacki.

Men selvom hun glæder sig over at være på banen igen, savner hun ikke livet på WTA-touren.

- Det er sjovt at spille de store kampe og turneringer. Men jeg savner ikke hele det grind, det er at rejse for uge til uge.

- Men det er klart, når vi spiller her, så er det sjovt at spille de store kampe, siger Caroline Wozniacki.