Pludselig stod hun der: - Jeg elsker Paris

Både Holger Rune og Clara Tauson deltager ved den prestigefyldte Grand Slam-turnering Roland Garros i Paris, og der er derfor god grund til at finde den danske klaphat frem og støtte de to unge stjerner

Holger Runes søster, Alma Rune, er taget til Paris for at støtte sin lillebror i Roland Garros

Der var fornemt besøg på tilskuerrækkerne, da Holger Rune spillede træningskamp mod Tommy Paul lørdag i forbindelse med forberedelserne til French Open.

Mor Aneke var der som sædvanlig sammen med Patrick Mouratoglou, analytiker Mike James og den fysiske træner Lapo Berechini.

Foto: Carl Emil Nielsen

Men derudover havde Holger Runes storesøster, Alma Rune, og hendes kæreste også fundet vej til Simmone-Mathieu Court.

Ekstra Bladet talte med Alma Rune efter kampen, der glæder sig over at kunne komme og støtte sin lillebror under sæsonens helt store højdepunkt.

- Jeg forsøger at komme og støtte ham, når det er muligt, og nu er det her Europa, så det er ikke så svært at flyve herned, siger hun til Ekstra Bladet.

- Og så elsker jeg bare Paris. Så jeg har stadig en hyggelig tur ud over det her tennis-noget, siger Alma Rune, der tidligere har været bosat i den franske hovedstad.

Hun har da også allerede haft lillebror med ude på en fransk restaurant, selvom Holger Runes kalender er travl.

- Vi har været ude og spise. Vi kom i går og så har vi bare været ude og spise.

- Men altså han har jo også fuldt program med træning og restitution og alt sådan noget. Så vi tager det bare stille og roligt, siger Alma Rune.

Foto: Carl Emil Nielsen

Holger Rune har ud over sine kampe i turneringen et utrolig stramt program.

Han træner flere gange om dagen, får behandling og har også fysisk træning med sin coach Lapo Berechini. Dertil kommer det massive presseopbud, og de tusindvis af fans, der skal have billeder og selfies.

Men derfor har han stadig tid og overskud til at være den bror, som Alma kender og elsker.

- Hvordan er han under en turnering? Er han helt fokuseret, eller har I tid til at have det, som I plejer?

- Vi har det 100 procent, som vi plejer. Jeg forstår jo også lidt, hvordan det er. Det er jo ikke, fordi han skal gøre sig sådan umage eller være noget, han ikke er, når han er sammen med os.

- Vi slapper jo bare af. Og så laver vi bare det, vi plejer. Der er ikke noget pres på. Hvis han er træt, så tager vi bare ud på hotellet og hygger, siger Alma Rune.

