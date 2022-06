Politiet tilkaldt til stjernes 'pornostøn'

Østrigske Dominic Thiem blev overrasket af politiet under et anstrengende træningspas

Det er anstrengende at være tennisstjerne. Det oplever publikum til stadighed, når de professionelle kaster sig ud i drabelige dueller på grus, græs og hardcourt.

Ofte resulterer anstrengelserne i støn eller deciderede skrig, når de aktive eksempelvis sender en hård serv eller baghånd afsted.

Det gjorde den østrigske stjerne Dominic Thiem torsdag, der er helligdag i Østrig - Kristus legemsfest. Og åbenbart så højlydt, at politiet pludselig indfandt sig på det nationale træningsanlæg i byen Traiskirchen.

De var blevet tilkaldt af en nabo, der var blevet irriteret over den konstante stønnen, Thiem frembragte, da han øvede sin forhånd. De klagede over det, de antog var en pornofilm, der blev optaget på stedet.

- De spurgte, hvem der var ansvarlig, og så ringede de til mig, siger præsidenten for det østrigske tennisforbund, Barbara Muhr.

Hun måtte så forklare de fremmødte gendarmer, hvordan tingene hang sammen.

Og Thiem selv tog det med et smil:

- Det er ikke første gang, nogen har klaget. Det har jeg oplevet, siden jeg var dreng. Det er altid sjovt og ikke helt uforståeligt, da lydene kan blive ret høje og mærkelige.

- Jeg trænede i bar overkrop, og nogen må have ment, at min krop var så flot, at vi optog en pornofilm, siger Thiem til radiostationen Ö3.

Den 28-årige US Open-vinder fra 2020 er i gang med et ganske besværligt comeback efter en skade i hånden. Således har han i denne sæson blot spillet seks kampe. Alle har resulteret i nederlag.

Derfor er stjernen med 16 ATP-titler og en Grand Slam-sejr nu placeret som nummer 352 på verdensranglisten. Af samme grund har han droppet at stille op i den forestående Wimbledon-turnering og i stedet fokusere på at komme i topform igen - med eller uden pornostøn.

