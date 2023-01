Polsk favorit spiller sig videre under tag i regnramte Melbourne

Den polske favorit til kvindernes Australian Open-titel, Iga Swiatek, er onsdag sikkert videre til tredje runde, mens vejret fortsat giver problemer ved turneringen.

Langt over 30 grader og bagende sol tirsdag er nemlig udskiftet med silende regn og cirka 17-18 grader onsdag.

Det betyder, at ni kampe i første runde - som skulle være afviklet på baner uden tag - er udsat.

Det gælder blandt andet kampen, der afgør, om amerikanske Maxime Cressy eller spanske Albert Ramos-Viñolas bliver danske Holger Runes modstander i anden runde. Den afvikles som kamp nummer to på bane 12. Her fører Cressy 2-1 i sæt, og den står 2-2 i fjerde sæt, efter at kampen i første omgang blev udsat tirsdag.

Men på de store baner fortsætter spillet natten til onsdag dansk tid. Her kan de køre tag over.

Annonce:

På turneringens største bane, Rod Laver Arena, satte polske Iga Swiatek colombianske Camila Osorio til vægs med cifrene 6-2, 6-3.

Swiatek mener imidlertid ikke, at kampens cifre afspejler, hvor udfordrende duellen var.

- Det var virkelig intenst fysisk, og Camila løb til enhver bold. Hun gav ikke op, sagde Swiatek efter kampen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Hun gav mig ikke mange gratis point, så jeg måtte virkelig arbejde for hvert og et af dem. Men jeg er glad for, at jeg blev ved med at være proaktiv og forsøge hele tiden at spille lidt hurtigere og lægge pres på hende.

6.-seedede græske Maria Sakkari måtte slide endnu mere for at komme videre fra anden runde og var ude i tre sæt for at slå den 18-årige russer Diana Shnaider med 3-6, 7-5, 6-3.

På herresiden er 15.-seedede italienske Jannik Sinner videre efter at have slået Tomas Martin Etcheverry fra Argentina 6-3, 6-2, 6-2.

Annonce:

Danske Holger Rune indledte turneringen med en flot præstation i første runde, hvor han overbevisende slog serbiske Filip Krajinovic i tre sæt trods australsk hede og flere udsættelser.